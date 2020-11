Video Lukáš je obviněn z vraždy otce a macechy. - Reprofoto TV JOJ

Strážci zákona zatkli jednoho z Miroslavových synů, který měl otce s macechou ubodat kvůli týrání jeho nevlastních sestřiček Vanesy a Nory. Během víkendu vyplavaly na povrch další děsivé okolnosti případu. Lukáš byl obviněn z dvojnásobné vraždy. Specializovaný trestní soud ho pak poslal do vazby. Podle policie mu při plánování děsivého činu pomáhalo jedno z malých děvčat.

Miroslavova manželka zemřela na rakovinu

Správa o smrti páru šokovala celou dědinu. Všichni v ní rodinu moc dobře znají. Miroslava popsali jako zvláštního člověka, kterému před dvěma lety zemřela manželka. „Velmi se trápila, nedovolil ji jít ani k lékaři a netrvalo to ani dlouho, asi tři měsíce, od doby, co jí zjistili rakovinu a zemřela,“ řekli šokování sousedé Novému Času. Místní také dodali, že se měl Miroslav špatně chovat k dětem.

Týral prý vlastní dcerky Vanesku a Noru i nevlastního syna. „Byly často slyšet potyčky. Zda děvčata i bil, to nevím, ale ruku do ohně bych za to nedal. Synovi však bral peníze, které vydělal, i stravenky,“ dodal soused. Zřejmě i to byl důvod, proč Lukáš vybouchl a v jeho hlavě se zrodil děsivý plán za pomstu. Podle policie se požárem snažil zamaskovat dvojitou vraždu, které se dopustil.

Z dvojnásobné vraždy obvinili Lukáše

„V případu dvojnásobné vraždy v obci Lednické Ravne padlo obvinění z obzvlášť závažného zločinu úkladné vraždy. Vyšetřovatel Národní kriminální agentury (NAKA) z něho obvinil Lukáše K.,“ prozradil mluvčí Policejního sboru Michal Slivka. „Vyšetřováním jsme zjistili, že obviněný měl vraždu naplánovat spolu s jednou z malých osob. Motivem měla být pomsta za špatné chování k dětem,“ doplnil mluvčí. Plánem bylo zabití rodičů během spánku.

Vesničané webu prozradili, že je ve čtvrtek krátce před sedmou hodinou ráno zalarmovaly obě Mírovy dcerky. „Vyběhly ven v pyžamech a křičely, abychom vzbudili tátu,“ řekli místní. O děvčata se nejdříve postarali sami, ale pak je předali k ošetření zdravotníkům. Obě dívky totiž při požáru utrpěly zranění. Podle mluvčí trenčínských hasičů Mariána Petrika vznikl požár v interiéru domu.

Malá pomocnice

„Děti měly být vyvedené mimo objekt, aby shořela jen těla a zničily se důkazy o vraždě. S požárem měla obviněnému jedna z malých pomáhat, na podpálení měla po domě rozlévat látku, která měla podpořit hoření,“ uzavřel Slivka. V neděli rozhodl Specializovaný trestní soud o umístění Lukáše do vazby, kde setrvá až do soudního projednávání případu. Co bude s dívkami, je nejasné.