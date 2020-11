S maminkou a kamarádkou si vyrazila na procházku do přírodní rezervace Midlothian Meadows v americkém státě Illinois. Pak ale mladá studentka Vanessa Cejaová-Ramirezová (†22) záhadně zmizela. Policie našla její tělo o dva dny později. Pitva následně odhalila, že byla žena zavražděna!

Studentka z Chicaga byla nalezena mrtvá dva dny poté, co nečekaně v pondělí zmizela. Se svou maminkou a kamarádkou se vydala do vyhledávané přírodní Midlothian Meadows. Procházka ji ale zmohla. Rozhodla se proto, že se vrátí do auta dříve, zatímco ostatní pokračovaly v chůzi.

Jenže když se později matka s kamarádkou vrátily k autu, Vanessa nebyla u vozu k nalezení. Rozjelo se proto rozsáhlé pátrání, které skončilo ve středu smutným nálezem. Mladou ženu našli mrtvou v lese. Protože byla její smrt více než podezřelá, nařídila policie okamžitě pitvu.

Koroner ve čtvrtek zveřejnil šokující zprávu. Dívka byla zavražděna! Její tělo neslo známky po uškrcení, uvedl server Daily Mail. Strážci zákona nyní pátrají po vrahovi. Vše nasvědčuje tomu, že šlo o zcela náhodný útok. Vanessa byla nejspíš ve špatnou dobu na špatném místě.

„Byla někým, u něhož jsme věřili, že má budoucnost ve svých rukách. Stejně jako většina našich dětí. Byla sladké dítě, které bylo skromné, usměvavé a stydlivé. Byla dobrým člověkem. Nic z toho si nezasloužila,“ řekl televizní stanici WLS-TV strýc zavražděné Alejandro Villegas.