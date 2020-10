Po převozu do nemocnice Kylie zemřela. Lékaři už pro ni nemohli nic udělat. Vážila totiž jako novorozenec a neměla nejmenší šanci přežít. Policisté přitom prohlásili, že takto děsivý případ týrání dosud neviděli, uvedl Daily Mail.

Rodiče skončili za mřížemi

Rodiče byli zatčeni a zůstávají ve vazební věznici bez možnosti propuštění na kauci. Obviněni byli kromě vraždy prvního stupně i z obzvlášť závažného případu týrání. Dívenka byla přitom postižená a byla odkázaná na pomoc ostatních.

Pitva potvrdila to, co bylo nad slunce jasné. Kylie zemřela na dehydrataci a podvýživu. „Trpěla vzácnou chorobou. Prognóza byla, že bude žít maximálně pět let. I přes to jsme prožili zázrak, když jsme si s ní mohli užít 5 let,“ uvedla babička na facebooku.

Proč nikdo nezasáhl dříve?

V postu na sociální síti také babička uvedla, že vybírá peníze na pohřeb své vnučky. Na případ týrání dívenky se přišlo, když ji vzali rodiče do nemocnice. Jak je ale možné, že ji lékaři propustili s rodiči opět domů, není jasné...