Nebohá Jaylin Anne Schwarzová (†8) z texaské Odessy se uskákala k smrti na trampolíně v parnech, která dosahovala teplot 40 °C. K hopsání ji za trest donutili opatrovníci, kteří ji měli v péči. Matka zemřelé holčičky Alysha Andertonová jí nyní poslala do nebe dojemný vzkaz. Dcerce se omluvila za to, že ji nedokázala přivést domů včas.

Drobounká Jaylin Anne při hopsání, ke kterému ji donutili opatrovníci Daniel (44) a Ashley (34) Schwarzovi, zkolabovala a následně zemřela na dehydrataci. „Nalezli jsme ji zemřelou na místě. Odhalili jsme, že osmileté dítě bylo trestáno a nebylo mu dovoleno sníst snídani. Bylo po něm vyžadováno, ať skáče na trampolíně bez přestání po dlouhou dobu. Další vyšetřování odhalilo, že osmileté dítě se nesmělo napít vody, protože neskákalo,“ uvedli strážci zákona podle webu People.

Omluva do nebe

Biologická matka Alysha Andertonová se podle portálu New York Post přiznala, že přišla o opatrovnictví své dcery před čtyřmi roky. Se svou drogovou závislostí se nedokázala vypořádat včas do doby, kterou jí k tomu poskytla sociální služba. Z ultimáta pak neslevili a matka o dítě přišla. „Omlouvám se, že jsem tě nedokázala přivést zpátky domů, jak jsem ti slíbila, že udělám,“ řekla Andertonová televizi KOSA-TV. „Je mi líto všeho, čemu jsem tě vystavila,“ dodala smutně.

Jaylin Anne a její mladší sestra Jayde byly svěřeny do péče nevlastní sestry Andertonové Ashley Schwarzové a jejímu manželovi Danielovi. Jenže z páru se nakonec vyklubali tyrani. „Co mě znepokojuje nejvíce, je to, že už ji nikdy nebudu mít příležitost opět vidět živou. Když mi je vzali, nestihla jsem říct sbohem. Během posledních čtyř let jsem se nedočkala uzavření. Poprvé, co jsem ji viděla během čtyř let, bylo tehdy, když ležela v rakvi,“ dodala. Podle Andertonové se celý případ zdržel kvůli pandemii koronaviru. Soudy měly často zavřeno.

O sestru se stará chůva

„Doufám, že do mého srdce teď vidí a ví, že jsem se velmi, velmi těžce snažila, abych je získala zpět... a že jsem ji mohla zachránit,“ pokračovala matka. Jako příčinu smrti určila pitva dehydrataci. „Byla jsem překvapená, že to nebylo víc než dehydratace. Protože malá dívka, kterou jsem viděla v rakvi, nevypadala jako osmiletá holčička. Byla tak titěrná,“ uzavřela Andertonová. Ze všech sil se nyní snaží získat do péče zpět svou druhou dceru Jayde. Tu umístila sociálka dočasně do péče chůvy Schwarzových...