Smrt teprve tříleté Simonky šokovala před deseti lety celé Slovensko i Česko. Matka Martina (44) tvrdila, že její dítě zmizelo z hřiště v Hlohovci. Nebyla to ale pravda. Dívenka jí na procházce spadla do řeky Váh a ona ji nezachránila. Uplynula dekáda od děsivého případu a zdá se, že celá rodinka Simonky je prokletá.

Matka Martina v roce 2010, kdy po její dcerce pátraly desítky lidí, pózovala před prázdnou postýlkou fotografovi a tvrdila, že stále doufá, že se její holčička najde. Už tehdy ale věděla, že je mrtvá. Záběry z průmyslové kamera později odhalily, že žena odešla i s dítětem k řece Váh, od níž se vrátila sama.

Martinu propustili za dobré chování

Matka se nakonec pod tíhou důkazů přiznala. Policii vypověděla, že Simonka uklouzla, spadla do řeky a ona ji nezachránila. Soud ji za její čin, za který ji dodnes nenávidí veřejnost, poslal do vězení na tři roky. Martina si odseděla pouze polovinu a poté byla za dobré chování propuštěna na svobodu. Vichřice shodila zastávku na děti: Emička (†4) umírala rodičům v náručí!

Nyní žije novým životem. Simončin dědeček z otcovy strany je přesvědčen, že Martina dceru utopila. Děvčátku by dnes bylo už třináct let. Venku by běhala s kamarádkami a brzy by nejspíš zažila první lásku. Osud tomu ale nepřál. Dívenka našla bohužel smrt ve vodě a její matka jí nepomohla.

Jeden dědeček je po mrtvici

„Stále na ni myslíme, chodíme i na hrob. Nosíme andělíčky. Chodíme, jak se dá,“ řekla Novému Času babička dívenky a máma Martiny. „Je to teď těžké. Manžel dostal mrtvici, je na vozíku a leží. Starám se o něj,“ dodala. Oba rodiče přitom zpočátku při své dceři stáli. A to, i když se od soudu dozvěděli pravdu. Motorkářka Natálka (†18) zemřela při bouračce s dovolenkáři: Právě se vraceli z Chorvatska

Martina má nový život. „Pracuje v Bratislavě, tam i žije. Má svého partnera a daří se jí. Domů však jezdí jen málo. Víte, bylo to velké neštěstí a na to se nikdy nezapomene,“ uzavřela babička Simonky. Její rodina, zdá se, je prokletá. Nejenom, že jeden její dědeček je po mrtvici.

Otec Simonky už zemřel

Otec dívenky Andrej se po tragédii zhroutil a dlouhou dobu truchlil. Dnes už nežije. „Syn spadl a dostal krvácení do mozku. Zemřel před pěti lety. Před dvěma roky zemřela má manželka,“ vypověděl Andrejův otec a děda Simonky Dezider (87). I on vzpomíná na vnučku se slzami v očích. Prokletá vesnice: Natálka (†13) i Lenka (†39) v ní zemřely na čtyřkolce

Velmi ji miloval. Dezider si myslí, že Martina dítě zavraždila. „Víte, jsem přesvědčený, že ona ji utopila. Moje manželka malou velmi milovala a Martina to neměla ráda. Ona to babičce udělala naschvál,“ tvrdí dědeček.

Matka: K vodě bych ji už nevzala