K šílené nehodě došlo ve slovenské Myjavě. V ulici Staromyjavská srazila vichřice autobusovou zastávku na pětičlennou rodinu, která šla zrovna kolem. Zatímco rodiče a nejstarší dcera (6) zůstali nezraněni, zastávka zranila mladší holčičku, malou Emičku (†4) a chlapce (2). Rodiče neváhali ani sekundu a se svými dětmi v náručích běželi do nemocnice. Dívenku se však zachránit nepodařilo.

„Velmi silný vítr převrátil autobusovou zastávku v okamžiku, kdy okolo procházela pětičlenná rodina. Rodiče a šestileté děvčátko jsou v pořádku, bohužel prostřední děvčátko, které mělo čtyři roky, tragédii nepřežilo,“ řekl webu Pluska.sk ředitel myjavské nemocnice Henrich Gašparík. Násilníka (†57) zavřeli za vyhrožování manželce (†54): Když ho pustili, ubodal ji

Rodinu, kterou postihla nesmírná tragédie, moc dobře zná. Jako gynekolog totiž přivedl na svět všechny tři děti. O to víc ho neštěstí osobně zasáhlo. Podle webu Plus Jeden Deň děvčátko rodičům doslova umíralo v náručí, když s ním spěchali do nemocnice, tam ho ještě asi půl hodiny neúspěšně oživovali. Chlapec skončil se zraněními hlavy.

Babička se z toho zhroutila

Kvůli zraněním byl chlapec vrtulníkem přepraven do bratislavské nemocnice v Kramárech. Jeho stav je velmi vážný, museli ho operovat. Na místo tragédie se přišel později podívat zdrcený dědeček dětí. „Moje manželka se po tom všem zhroutila, leží tady v nemocnici,“ pověděl muž. Záhadná smrt mámy tří dětí Zuzany (†40): Pro nemocného tátu vybírají peníze

Zastávku policie uzavřela páskami a znalec se na místě snažil zjistit, proč se zřítila. Podle místních byla ale tragédie jen otázkou času. „Ta zastávka tam stála asi 30 let. Chodili tam asociálové a nevím, zda vůbec byla někdy konstrukčně kontrolovaná,“ napsal na sociální síti Karol.

Primátor: Zastávka byla udržována