* Zoltán Andruskó, který se přiznal ke zprostředkování vraždy, vypovídal v úterý pět hodin.

* Marian Kočner i Alena Zs. jeho výpověď odmítli. Údajná objednavatelka vraždy slova Andruskóa označila za lži.

* Alena Zs. se pohádala v soudní síni se Zlaticou Kušnírovou – matkou zavražděné.

* Středečního projednávání se nemá zúčastnit vrah Miroslav Marček, který se k zabíjení už přiznal, ani Alena Zs., která požádala, aby se dál projednávalo v její nepřítomnosti.

Prokurátor ve středu vyzval Tótha, ať popíše vztahy s obžalovanými a aby se vlastními slovy vyjádřil ke kauze vraždy Kuciaka a jeho milé. „S Kočnerem se znám od roku 1995. Naše komunikace byla velmi intenzivní,“ prohlásil podle webu Topky.sk. Mluvili spolu často o článcích v dobách, kdy byl Tóth novinářem. „Někdy se mu moje články líbily, někdy nelíbily. Nestýkali jsme se však pravidelně, ale naše vztahy byly přátelské,“ vypověděl. Svědek pak řekl, že má v rodině vážně nemocného příbuzného.

Podnikatel chtěl založit politickou stranu

„Marian Kočner tehdy projevil velkou empatii a chtěl pomoci, ale nebylo to v jeho silách. Potom přišel s tím, že by chtěl založit politickou stranu. Chtěl, abych byl předsedou jeho politické strany, ale já jsem neměl žádné politické ambice a nechtěl jsem se ucházet o žádnou volenou funkci. Tak jsem mu řekl, že z mé strany ten zájem není. I jsem mu naznačil, že jsem v jedné jmenované funkci byl a neopadlo to nejlépe. Ale řekl jsem mu, že bych dokázal zformulovat program politické strany, případně vymyslet její strukturu," pokračoval Tóth.

Tóth prohlásil, že za ním sám Kočner přišel s požadavkem na sledování novinářů. Vytvořil podle něj seznam 28 novinářů, kteří měli být pozorováni. „Marian Kočner mi potom přinesl obálku, ve které byly vztahové diagramy k těm novinářům,“ vypověděl Tóth. Materiály si ofotil a poté skartoval. Na nákup techniky a kamuflážních prostředků měl od Kočnera dostat v přepočtu milion.

Pomocníci při sledování novinářů

„Všechny tyto prostředky jsem odevzdal Miroslavovi Kriakovi,“ dodal Tóth s tím, že dotyčného požádal o pomoc s úkolem od Kočnera. Kriak pak sehnal další dva pomocníky – Štefana Mlynarčíka a Juraje Škrípa. Výpověď přivedla svědka nakonec k Jánu Kuciakovi. „Marian Kočner si mi stěžoval, že je Ján Kuciak vůči němu zaujatý a někdo ho vůči němu poštval a někdo ho proti němu popichuje,“ řekl.„Protože jsem nebyl zaangažovaný v obchodních aktivitách Mariana Kočnera, nevěděl jsem ani o převodech v Donovalech. Měl jsem tendenci Marianu Kočnerovi věřit a myslel jsem si, že může být novinář vůči němu zaujatý. Měl jsem pocit, že po roce 1998 se Marian Kočner změnil, bohužel jsem se mýlil,“ dodal.

Jedním ze sledovaných novinářů byl i Ján Kuciak. Ukázalo se však, že je bez poskvrny. „Nic nenaznačovalo tomu, že by měl pán Kuciak nějaké nadstandardní vztahy s politiky, policajty nebo kýmkoliv," vysvětlil Tóth. Poté skončil Kočner ve vazbě kvůli několika obviněním.

Kočner se k Aleně neměl

„Když byla 28. 9. 2018 zadržená Alena Zs, tak mi Marian Kočner telefonoval z vazby, já jsem věděl z médií, že byla zadržena nějaká Kočnerova tlumočnice z italštiny. Marian Kočner mi tehdy řekl, že ale nikoho v Komárnu nezná a nikdy tma nebyl. Tehdy i mé manželce bylo jasné, že Marian Kočner lže,“ vypovídal dál Tóth.

„Bylo velmi zajímavé jeho chování druhý den v sobotu. My jsme cestovali autem do Krakova a Marian Kočner mi asi pětkrát v ten den telefonoval. Už se vůbec nevěnoval Zs. nebo informaci, že byla nějaký jeho tlumočnice zadržená. Dožadoval se informace, kdy přesně se odevzdávaly podpisové archy na ministerstvu vnitra (za jeho stranu). Tehdy jsem manželce řekl, že si už dělá alibi,“ pokračoval.

Alena Zs. podle Tótha Kočnera nekriticky obdivovala. „Ona ho nejen zbožňovala, ona ho měla velmi ráda,“ řekl s tím, že si myslel, že by mezi nimi mohl být i romantický vztah. O tom, že spolu naplánovali vraždu Kuciaka , nepochybuje. „Nemám nejmenší pochybnosti o tom, že Kočner se Zs. spolu zosnovali vraždu Jána Kuciaka,“ prohlásil podle webu Pluska.sk.