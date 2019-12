Bratr Jána Kuciaka (†27) o trestu za vraždu: 15 let je velmi málo

Navzdory zpřísnění trestu vězení na 15 z původně navrhovaných deseti let je soudem schválená dohoda o vině a trestu pro zprostředkovatele loňské vraždy novináře Jána Kuciaka (†27) výhodná. Novinářům to řekl prokurátor Vladimír Turan, který s obviněným Zoltánem Andruskóem kvůli výhradám soudu dohodl během dnešního líčení přísnější trest. Podle Andruskóovy advokátky byl její klient nesouhlasem soudu s původním návrhem dohody překvapen, nový trest ale přijal. Kuciakův bratr na sociální síti napsal, že i patnáct let ve vězení je velmi nízký trest.

Andruskó přiznal vinu a spolupracoval s policií při vyšetřování vraždy Kuciaka, při které byla zastřelena i reportérova přítelkyně Martina Kušnírová (†27). I díky tomu soud v případě Andruskóa souhlasil s mimořádným snížením trestu.

„U zločinu úkladné vraždy zákon (v přísnější sazbě) předpokládá odnětí svobody na 25 let nebo na doživotí. Každý trest a ještě k tomu v takovéto zvláště medializované věci, který začíná nějakým číslem, je výhodný. On (Andruskó) byl odsouzen pod zákonnou trestní sazbu, kterou trestní zákon za běžných podmínek připouští," upozornil novináře Turan.

Podle něj prokuratura původně pro Andruskóa navrhovala desetiletý trest, neboť muž čelí stíhání také v dalších kauzách. Podle slovenských medií je Andruskó podezřelý v daňové kauze a také z přípravy vražd dvou elitních prokurátorů a advokáta Daniela Lipšice.

„Vím, že ten (desetiletý) trest se jevil jako nepřiměřeně nízký. Bylo to všechno v rámci zákona. Nemohli jsme mu ukládat takový trest, který by nám poté znemožnil další spolupráci s ním," řekl Turan. Dodal, že jemu osobně se v minulosti jen jednou stalo, že soud neschválil návrh dohody o vině a trestu s obviněným v původně navrhované podobě.

Proti schválené dohodě o vině a trestu v Kuciakově případu se nelze odvolat. Prokuratura hodlá Andruskóa využít v lednu příštího roku jako svědka v soudním líčení s dalšími čtyřmi obžalovanými za vraždu Kuciaka a Kušnírové. Mezi obžalovanými jsou podle prokuratury také objednavatel Kuciakovy vraždy i vrah novináře a jeho přítelkyně.

Kuciakův bratr Jozef označil trest pro Andruskóa za nízký, vyjádřil ale spokojenost s tím, že první pachatel zmíněné dvojnásobné vraždy byl potrestán. „10 let za všechno to zlo, co způsobil, bylo velmi velmi málo. 15 let je velmi málo. Nemůžeme vyhrát, protože to, co jsme ztratili, nám již nic nevrátí," napsal na sociální síti bratr zavražděného novináře.

Rodiny Kuciaka ani Kušnírové se líčení s Andruskóem nezúčastnily. Andruskóova obhájkyně Lívia Kňažíková tvrdila, že jeho klienta nebylo potřeba příliš přemlouvat, aby s vyšším trestem souhlasil. „Bylo to překvapení, protože počítal s tím, co bylo uvedeno v (původní) dohodě o vině a trestu," řekla advokátka.

Právní zástupce matky zastřelené Kušnírové Roman Kvasnica řekl, že pro rodiče zavražděného dítěte není dostatečný žádný trest. Za "milé překvapení" označil postoj soudu, který původně navrhovaný trest pro Andruskóa označil za nespravedlivě nízký.