Prokurátor a zprostředkovatel loňské vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka (†27) uzavřeli při dnešním líčení novou dohodu o vině a trestu. Na jejím základě by si obviněný Zoltán Andruskó měl odpykat ve vězení 15 let. Proti původnímu návrhu dohody s trestem vězení na deset let měl soud výhrady.