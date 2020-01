V pondělí proběhl začátek soudu hodně emotivně. K vraždě Jána Kuciaka a jeho snoubenky, kteří měli před svatbou, se doznal hlavní podezřelý Miroslav Marček. 21. února 2018 se vkradl ve Velké Mači do dvora domu páru a čekal v letní kuchyni na novináře, aby ho mohl popravit. Měl zabít jenom jej, ale podle jeho slov to nebylo možné, protože ho Kušnírová viděla.

Děsivá slova zabijáka

„Poté se spolu vrátili pan Kuciak i paní Kušnírová. Chvíli jsem čekal, dokud se nenaskytne vhodná příležitost. Ta se naskytla, když slečna Kušnírová šla na toaletu. Zaklepal jsem na dveře. Otevřel pan Kuciak, jeho jsem zasáhl do hrudi. Naneštěstí jsem uviděl, že je tam ještě jedna osoba. Ona (Kušnírová) vběhla do kuchyně, já jsem šel za ní a tam jsem zasáhl i ji," uvedl Marček podle ČTK.

V úterý začal soud v devět hodin ráno. Jako svědci jsou podle webu předvolaní Zlatica Kušnírová (máma Martiny Kušnírové), Jozef Kuciak ml. (bratr Jána Kuciaka), Jana Kuciaková, (máma Jána Kuciaka), Jozef Kuciak st. (otec zavražděného), Martina R. (údajně expartnerka Marčeka), Michal V. (známý Tomáše Sz.). Nejočekávanějším svědkem je Zoltán Andruskó.

Svědkyně: Nejsem přítelkyní vraha

Zprostředkovatel vraždy se již k činu doznal a od soudu tak vyfasoval 15 let vězení. U soudu proto nevystoupí jako obviněný, ale pouze jako svědek. Martina u soudu překvapila, když podle webu Topky.sk prohlásila: „Říkala jsem, že jsem družka Miroslava Marčeka, ale nejsem." Alena Zs. a Tomáš Sz. se podle Nového Času neustále otáčeli a radili se svými právníky. Sestra Kuciaka se z dnešního stání omluvila.

Výpověď jako první podala Zlatica Kušnírová. „Chci se zeptat obžalovaných, proč si dovolili sáhnout na životy našich dětí,“ řekla na úvod. Na to reagovala Alena Zs. „Já bych chtěla využít svoje právo,“ začala. Když soudkyně přikývla, nekompromisně pokračovala slovy: „Jakým právem mě obviňujete z vraždy vaší dcery? Říká vám něco presumpce neviny?“

Drsná hádka

Matka zavražděné jí pohotově odpověděla: „Kvůli tomu, co je ve spise.“ Alena se však hádala dále. Kušnírová ji ale uzemnila. „Kdyby na vaší obžalobě nebyl kus pravdy, nebyla byste tu. Byla byste u své dcery a já bych měla svou dceru též doma nebo ve Velké Mači,“ odvětila jí drsně. Obžalovaná poté už raději zmlkla.

Servírce Nikol zastřelil opilý myslivec přítele: Po krveprolití se přestěhovala do Prahy!

Ve výpovědi Jozefa Kuciaka zaznělo, že jeho syn si chtěl svou snoubenku již brzy vzít. „Všechno měl připravené. V květnu měli mít svatbu. Byl to můj syn,“ prohlásil otec. Dodal, že Ján byl odmalička pracovitý dobrák ochotný pomáhat.

Otec Kuciaka: Byl to osud

„S Maťkou se seznámili v Nitře, když nedostal místo na internátu. Ubytovával se, kde se jen dalo. Potom si našel podnájem, kde bydlela i Martinka. Asi to byl osud,“ dodal Jozef. Při jeho výpovědi začala Alena Zs. plakat. U soudu dostala léky na uklidnění.

Krásnou divadelnici Zdenku (†37) prý zavraždil judista Ján (†23): Chybí nám zbraň, připouští policie

Před soudem byla přečtena i výpověď matky Kuciaka, kterou podala loni. „Řekl mi, že se mu nemůže nic stát. Že to dělá pro společnost, aby bylo na Slovensku líp,“ uvedla Jana Kuciaková. „Nechtěl mě jako mámu zatěžovat, abych neměla strach. Když jsme se setkali, povídali jsme si o běžných věcech,“ uzavřela svou výpověď.

Svědek pak dodal, že věděl, že jeho bratr spolupracoval s někým z Prahy. „Tuším, že se jmenují České centrum pro investigativní žurnalistiku," vypověděl. Strach o sourozence dostal Jozef poté, co se dozvěděl o výhrůžkách, které měly pocházet od podnikatele Mariana Kočnera.

Kuciak po výhrůžkách uklidňoval rodinu

„Bál jsem se. Řekl mi, že se nemám čeho bát. Že se mu nemůže nic stát. On ještě uklidňoval mě, ne já jeho,“ řekl Jozef a hlas se mu opět třásl. „Už jen ten pocit, že se člověk z mafiánských seznamů zajímá o naši rodinu, byl špatný pocit. Báli jsme se, on nás uklidňoval. Ale myslím si, že svou obavu jen skrýval. Kdyby se nebál, nepodával by na Kočnera trestní oznámení,“ uzavřel bratr svou výpověď.

Martina Rigová, kterou Marček označil za svou přítelkyni, při výpovědi potvrdila jeho zálibu ve zbraních. „Ano, měl rád zbraně," prohlásila. Když za ním přišla s pistolí, kterou si u ní nechal její expřítel, varoval ji. „Řekl mi, že nemám tu zbraň chytat holýma rukama, protože můžu mít problém," uvedla u soudu Rigová.

„Byl tichý, pracovitý a já jsem s ním byla ráda. Jednou mi řekl, že je špatný člověk,“ prohlásila s tím, že prakticky mluvil jen o Tomáši Sz. a Andruskóovi. „Nevím, jak často a kdy byl se Sz. a Andruskóem. Nekontrolovala jsem ho,“ řekla svědkyně s tím, že ví, že se scházeli v komárenské pizzerii. Alkohol podle ní ale nepil. „Nikdy nepil. Protože je doma otec bil. Ani pivo si nedával,“ dodala.

Dorazil špatný svědek

Poté bylo soudní stání přerušeno. Po polední přestávce vypovídal Michal Varga, který měl být kamarádem Tomáše Sz. z dětství, který mu údajně prodal zbraň. Došlo však k omylu. „Konstatuje se zjištění, že osoba Michala Vargy není osobou, která byla navržená prokurátorem a která měla být předvolaná na toto projednávání. Jde o jiného Michala Vargu," prohlásila soudkyně.

Muž, který přišel, prodal Kuciakovi a Kušnírové dům ve Velké Mači. Když do síně přišel Andruskó, měl na sobě kuklu a neprůstřelnou vestu. Kuklu si před výpovědí sundal. „Prosím, dovolte mi na úvod, abych se omluvil Kuciakovým a paní Kušnírové. Nevím, jak bych to mohl napravit. Zkusím to napravit alespoň svou výpovědí,“ prohlásil.

Objednávka vraždy exprimátora

S Alenou Zs. se seznámil prý při objednávce vraždy exprimátora Hurbanova Laszlóa Basternáka. „Se Zs. to začalo asi před 8 lety. Tehdy jsem jim půjčil peníze na jejich kampaň. Zs. před mýma očima chladnokrevně objednala vraždu Basternáka. Nechápal jsem, jak toto může jedna žena udělat. Nevěděl jsem, co dělat, raději jsem si to nechal dlouhé roky pro sebe," řekl u soudu.

Dále uvedl, že se bál mocných lidí, kteří za Alenou stáli. Tomáš Sz. byl podle něj vždy chladnokrevný člověk. „Sz. znám přes jeho přítelku Katku. Ta u mě pracovala. Když Katka něco vyvedla a vyhodili jsme ji, tak jsme se dlouho se Sz. nesetkali. Po dlouhé době jsme se pak setkali a on si ode mě půjčil peníze,“ vypověděl korunní svědek.

Výpověď korunního svědka

Poté přišla na řadu řeč ohledně vraždy Kuciaka. „Dostal jsem údaje od Zs. a posunul jsem je Sz. a Marčekovi. To, co se tehdy stalo, bylo nejhorší období mého života. Zs. zuřila, že zabili i Martinu, ale řekla, že dobře, že půjde za Kočnerem a ozve se mi. I za ním byla a přišla se mnou s 50 tisíci eury. 40 tisíc jsem odevzdal Tomášovi. Pamatuji si to, bylo to tehdy v obchodě,“ dodal Andruskó.

Andruskó také potvrdil obvinění, že mu Zs. za vraždu odpustila dluh 20.000 eur (504.000 korun) a později vyplatila ještě další blíže neupřesněnou sumu v bankovkách. Řekl, že tuto poslední částku si nepřepočítal a peníze, odhadem 10.000 až 20.000 eur (252.000 až 504.000 Kč) odevzdal Sz.

Zoltán Andruskó také uvedl, že půjčoval Zs. peníze na nové poprsí. Když byl u ní, údajně viděl, že má profesionálně a detailně zpracované materiály ze sledování Kuciaka. „Musel to dělat nějaký policista,“ spekuloval.