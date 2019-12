Nezvyklý vztah mezi Kočnerem a Hatinovou byl podle slovenského magazínu Plus 7 Dní veřejným tajemstvím. Věděli prý o něm všichni, ale nikdo ho otevřeně nekomentoval, zvláště ne před Kočnerovou manželkou Karolínou. Kdykoliv ale měla Miriam nějaký problém, Kočner měl všechno odsunout na vedlejší kolej a přispěchat ihned na pomoc. Zavražděná Viola (†34) se před smrtí loučila s přáteli: Prosila o odpuštění!

Ta měla přicházet i z jeho kreditní karty. Podle údajné komunikace z Threemy (aplikace pro posílání šifrovaných zpráv – pozn. red.), která se dostala na veřejnost, jí dokonce pomáhal, když chtěla zvětšit ňadra. „Miláčku, nepřišla mi platba,“ psala ve zprávách sexy žena. „Tři tisíce eur (76,6 tisíce Kč - pozn. red.) přišly,“ informovala ho. „Tak dodej zbytek z druhé,“ poučil ji obratem Kočner.

Kauza kadeřník

Miriam Hatinová je exmanželka milionáře Slavomíra Hatiny mladšího. Když se rozvedli, s Kočnerem měla několik společných pracovních aktivit. Bratislavou prý dodnes koluje historka o tom, jak měl jeden známý kadeřník Hatinové zle obarvit vlasy. Pak ji poslal ze salonu pryč s tím, ať nevyvádí, dá si lexaurin a vše bude dobré. Kočner se s ním pak měl hádat po telefonu.

Prý se k jeho bohyni nechová moc uctivě. Nakonec si našla jinou kadeřnici. Kočner údajně platil Miriam za kosmetiku, masáže, nehty a měli i řešit, kam poletí v helikoptéře na dovolenou. „Kožich máme?“ zajímal se podle komunikace podnikatel. „Jasně, i s panem Liskem jsme se seznámili,“ odpověděla ohledně střetnutí s majitelem rodinné firmy.

Prý za ni rád utrácel

Cena kožichu se prý pohybovala v desítkách tisíc eur. „Jsi ve Vídničce? Miláčku, nechceš jít zítra se mnou na snídani nebo oběd?" měl psát Kočner mazlivým tónem. Podle všeho za ni rád utrácel. „Miluji, když tě obdarovávám," psal jí. Kromě toho, že jí kupoval věci od značek jako Dolce & Gabbana nebo Chanel, jí ale také dělal i žárlivé scény.

„Do p***, budu chodit jen v legínách na jógu. A doma sedět na p***. A na p*** jsou mi celé dárečky," obula se do něj těsně před Vánocemi, když jí vyčítal přílišné stylování. Pohádat se měli i před dvěma lety, když si vybírali lyžování v Alpách a nedokázali se shodnout na pokoji. Nakonec měla Hatinová zavelet, že vezmou „prestige room" za 1 900 eur (48,5 tisíce). Dokázali se ale také vždy rychle udobřit.

Odpověděla otázkami