Doma toho prý moc nenamluvil a ze svého pokoje vycházel jen na jídlo a na WC, jenže o to víc toho Miroslav Marček řekl po zatčení. Přiznal se k vraždě investigativního novináře Jána Kuciaka (†27), jeho snoubenky, archeoložky Martiny Kušnírové (†27) i podnikatele Petera Molnára (†40). Na svědomí má však Marček mít ještě další lidi. Je jich prý dokonce tolik, že by to z Marčeka udělalo jednoho z nejhorších sériových vrahů moderní slovenské historie.

Specializovaný soud v Pezinku rozhodne, kdo z pětice obžalovaných nese největší díl viny na smrti slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, které 21. února 2018 ve Velké Mači připravil o život patrně nájemný vrah.

Policisté si dlouho mysleli, že střelcem a vykonavatelem zákeřné vraždy obou mladých lidí je bývalý policista Tomáš S. K nemalému překvapení všech se ale k brutálnímu činu doznal bývalý profesionální voják Miroslav Marček, Tomášův bratranec. Ten má mít podle slovenských médií prsty také ve vraždě podnikatele Petera Molnára. Ani to ale nemusí být všechno, z čeho se Marček bude zodpovídat.

Podle serveru Topky.sk totiž Marčekův bratranec a spoluobžalovaný Tomáš S. řekl policii, že se mu muž svěřil se třemi dalšími vraždami! „Marček mi to přímo řekl. Poprvé to bylo v roce 2017, a řekl mi, že má jedno tajemství, že zabil dva mladé kluky, bílé koně. Podruhé mi to řekl v roce 2018. Řekl mi, že v Iži u Dunaje (...) zabil nějakého kluka, také bílého koně,“ řekl mimo jiné podle serveru Topky.sk vyšetřovatelům Tomáš S.

V případě, že by se jeho slova potvrdila, zvýšilo by to počet Marčekových obětí na 6. Toto děsivé číslo by ho pak řadilo mezi nejhorší sériové vrahy, jací kdy stanuli před slovenskými soudy. Pro srovnání - slavný mafiánský zabiják Alois Kromka, zvaný Lojzo Čistič, byl odsouzen za tři vraždy. Chladnokrevnému a vysoce inteligentnímu zabijákovi žen Jozefu Slovákovi dokázali 5 nejtěžších zločinů. Předčil by ho snad jen sexuální deviant Ondrej Rigo, který si odpykává doživotí za 9 smrtících útoků.