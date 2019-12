Matka „Kuciakova vraha“ Marčeka promluvila: Syn pracoval i v Čechách! Do vězení za ním nechodím

Za nelítostnou a chladnokrevnou vraždu slovenského novináře Jána Kuciaka (†27) a jeho snoubenky Martiny Kušnírové (†27) má v zimě stanout před soudem pětice obžalovaných.

Dlouholeté tresty hrozí údajnému objednateli vraždy, Mariánu Kočnerovi, prostředníkům Zoltánu A. a Aleně Z., údajnému řidiči Tomáši S, a také muži, který se doznal k tomu, že Kuciaka a Kušnírovou zavraždil, Miroslavu Marčekovi.

Jeho matka poskytla exkluzivní zpověď serveru Topky.sk. Hovoří v ní o synovi, jak ho poznala jen ona. Promluvila o okolnostech jeho života, které bezprostředně předcházely zločinu, a také o svém životě po synově zatčení. Potvrdila také, že Marčekovi rodiče ani jejich okolí nevěří, že by Marček byl schopen takového chladnokrevného a brutálního zločinu. Na policii ale odmítli vypovídat. Prý o ničem nic nevědí.

„Nevěřím, že to udělal. I naši přátelé stojí při nás a nemyslí si, že to má na svědomí můj syn,“ svěřila se serveru Topky v obsáhlém rozhovoru matka Miroslava Marčeka. Svého syna popsala jako tichého samotáře, který se rodičům nikdy moc nesvěřoval. „On byl takový, že byl jen zavřený ve svém pokoji. Vycházel jen, když se šel najíst nebo na záchod. Když se vrátil z armády, nikoho tu neznal, jen Tomáše,“ popsala Marčeková vztah syna k jeho spoluobviněnému, bývalému policistovi a Miroslavovu bratranci Tomáši S. Ten je prý dokonce jejím kmotřencem.

Když prý Miroslavovu profesionální kariéru v armádě ukončily jeho zdravotní problémy, vrátil se domů k rodičům do Kolárova, ale nikdy jim toho moc neřekl. „Můj syn byl vždy tichý, uzavřený, byl taková povaha, málo povídal, nám se nesvěřoval s ničím, vždyť o jeho přítelkyni jsme se dozvěděli, až když ho zavřeli. Tady měl jen Tomáše,“ řekla serveru Marčeková.

Podle ní údajný vrah pracoval i v Čechách, kde mu měl Tomáš S. zajistit práci svářeče. Podle něj měl Marček neustále finanční potíže, a ty patrně měly být motivem nájemné vraždy, za kterou prý původně dostali 40 tisíc eur, tedy něco přes milion korun, a později další peníze.

Marčekova matka nechápe, proč se její syn zničehonic přiznal k vraždě, ze které policie zprvu podezřívala jeho bratrance. „Můj syn k němu vzhlížel. On ho musel do toho namočit,“ je přesvědčená. „Mě to strašně překvapilo. Nechápu, proč se přiznal. Nevěřím, že to bylo z jeho hlavy, vždyť on tu nikoho neznal. Nevím, proč se teď přiznává,“ divila se. Vyšetřovatel zmizení Maddie: Promluvil o známém pedofilním vrahovi!

Za synem do vězení ale rodiče nechodí. Prý je nevolal ani je nijak nekontaktoval. „Chodí za ním jen jeho přítelkyně. S námi vůbec nekomunikuje. Asi se stydí anebo se bojí, že mu vynadáme,“ uvažuje Marčeková. Říká, že je jí líto zavražděných mladých lidí i jejich rodičů. Ona sama je prý smutná a rozzlobená.

„Mysleli jsme si, že se na stáří o nás někdo postará a vidíte. Zůstali jsme sami. Dcera se provdala do Řecka a syna mi zavřeli. I když nedostane doživotí, když ho pustí, co bude mít za život? A my tu už zřejmě ani nebudeme,“ dodala zdrcená žena.