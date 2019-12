Bývalý vyšetřovatel případu zmizení Maddie McCannové Goncalo Amaral letos už jednou rozjel sérii spekulací o tom, kdo stojí za dívčiným únosem. Portugalec sdělil, že hlavním podezřelým je německý pedofil v současnosti zavřený ve vězení. Média poté často skloňovala jméno známého pedofilního vraha dětí Martina Neye, Amaral to ale nyní odmítl.

Expolicista a bývalý hlavní vyšetřovatel případu malé Maddie Goncalo Amaral se ke kauze pravidelně vyjadřuje a svými slovy nezřídka šokuje. Před několika lety dokonce rodiče holčičky obvinil, že Maddie zemřela při nešťastné nehodě a Kate s Gerrym vše pak narafičili jako únos! Tvrdil to v knize Maddie: Pravda o lži, která vyšla v roce 2008, tedy rok po dívčině zmizení.

Při příležitosti 10. výročí smutné události zase bývalý detektiv v televizním rozhovoru nahlas uvažoval nad způsobem, jakým se rodiče měli zbavit těla mrtvé dcerky.

Amaral tehdy tvrdil, že McCannovi holčičku zpopelnili s tělem jiné Britky v kostele, který navštěvují. Manželé detektiva kvůli těmto výrokům žalovali. Loni Amaral šokoval tvrzením, že rodičům se vším pomáhali agenti britské tajné služby MI5.

V souvislosti se zmizením Maddie se letos začalo skloňovat jméno známého německého pedofila a vraha dětí Martina Neye (48). Spekulace o jménu nechvalně proslulého úchyla přiživil právě Amaral dalším svým rozhovorem na téma Maddie.

Jako možného únosce v něm označil německého pedofila, který sedí ve vězení. Tento popis by na Neye seděl, navíc byl v době, kdy dívenka zmizela, prokazatelně v Portugalsku a údajně tam své dětské oběti lovil už v 90. letech.

Amaral ale nyní poskytl další interview, ve kterém odmítl, že by za únosem malé Angličanky stál právě Martin Ney. „Pokud vím, není to on. Jde o jiného německého pedofila, který sedí ve vězení,“ uvedl bývalý vyšetřovatel.