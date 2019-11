Podle serveru iRozhlas.cz, který na případ upozornil, se muž vydával na dvou erotických webech za Kristýnku a nabízel erotické služby. „Nemohla jsem to do inzerátů napsat, ale ještě mi nebylo patnáct let. Doufám, že to není problém,“ psala "dívenka" pak zájemcům.

Bude to naše tajemství

Někteří ji rovnou odmítli, další jí její jednání vymlouvali. Ale našlo se i dost zájemců, kteří s potěšením přijali. "Bude to naše tajemství," zaznělo prý. Jenže za šesti profily nezletilých dívek ve skutečnosti seděl osmatřicetiletý podnikatel. Občas si s muži psal z domova, někdy ale i z dovolené - třeba na Mauriciu.

Plán vypadal dokonale - se svými oběťmi navázal kontakt, a když je dostatečně navnadil, požádal o pár stovek, aby za nimi "Kristýnka" mohla přijet. Při převodu peněz na účet získal jméno i příjmení muže, kterému se záhy ozvala "matka dívenky", která muže začala vydírat s tím, že pokud nepošlou peníze, jejich sexuální komunikaci s nezletilým dítětem předá mužově partnerce a hlavně policii.

Valná většina mužů peníze radši poslala. A nebyly to malé částky - podvodník chtěl občas pár tisícovek, ale někdy mnohem víc. Jeden muž ve třech splátkách podle Rozhlasu poslal 200 tisíc korun, kvůli kterým si musel vzít i úvěr. Všechno prasklo ve chvíli, kdy vyděrač chtěl od jedné oběti další peníze. Muž ale už nic neměl, a tak se nakonec obrátil na policii.

Milion korun za tři měsíce vydírání

Policie má zdokumentované tříměsíční období v roce 2017, kdy si vyděrač vydělal více jak milion korun. Policisté ale věří, že komunikace probíhala déle, a tak si asi přišel na mnohem větší částku.

„Muž byl obviněn z vydírání a hrozí mu vězení na dva až osm let,“ řekl Radiožurnálu státní zástupce ze státního zastupitelství Brno-venkov Michal Jílovec. Policie ovšem vyšetřovala i jeho oběti - celou dobu se totiž domnívali, že komunikují s nezletilým dítětem, čímž porušili zákon. „Navazovali nedovolený kontakt s dítětem, přestože věděli, kolik mu je let,“ dodal Jílovec.

Sex s holčičkou chtěl i herec

Muži byli podezřelí z pokusu o nedovolený kontakt a svádění k pohlavnímu styku. Policie vyšetřovala více než stovku mužů, polovina z obviněných skončila u soudu, který jim všem udělil podmínku.

„Prověřované osoby byly napříč sociálním spektrem - byli to jednatelé velkých společností, dělníci, úředníci ve státních organizacích. Byl mezi nimi i jeden herec,“ přiblížil Radomil Filek z pražského policejního oddělení informační kriminality, který na případu pracoval. Konkrétně se Rozhlasu nevyjádřil.