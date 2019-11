Učitel Ladislav (43) brutálním způsobem zneužil důvěru mladých studentek a z několika si dokonce udělal sexuální otrokyně. Děvčatům vyhrožoval a nátlakem si na nich vynucoval pohlavní styk. Některé z nich pravidelně znásilňoval od prvního stupně až do konce studia. Zvrhlý učitel si odpykává šest let ve vězení, pokoru však od něj nečekejte. Ani od jeho ženy. „Kdo jsi bez viny, hoď kamenem,“ šokuje úchylova manželka, která se se státem soudí o manželův policií zabavený notebook. Učitel si odpykává šest let vězení.