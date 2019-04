Prvního českého teroristu Jaromíra Baldu srovnal soud s vrahem z Christchurch: Vězení je definitivní

Jedenasedmdesátiletý muž pokácel dva stromy na vlakové koleje a způsobil tím dvě nehody vlaků, při nichž se jen shodou náhod nikdo nezranil. Odvolací senát nemohl zpřísnit výši trestu, protože státní zástupce ji nenapadl.

Víc už dostat nemohl

Baldův obhájce se domáhal toho, aby soud namísto teroristického útoku zvolil „přiléhavější kvalifikaci“ - v úvahu by připadalo obecné ohrožení. Soudci mu však nevyhověli.

Balda, který je v Česku prvním člověkem odsouzeným za teroristický útok, nastražil první strom počátkem června 2017 na koleje mezi Mladou Boleslaví a Bakovem nad Jizerou.

Srovnání prý pokulhává

„Tento případ má své velké specifikum v tom, jaká byla skutečná motivace jednání obžalovaného. Byla to snaha vyburcovat veřejnost před nebezpečím, které podle jeho názoru aktuálně, reálně hrozilo imigrací muslimských migrantů. V nedávné době jsme byli svědky událostí v novozélandském Christchurch, kdy takovýto záměr vedl k usmrcení padesátky nevinných osob,“ uvedl předseda odvolacího senátu Zdeněk Sovák.

Soudce připustil, že srovnání s březnovým masakrem věřících v mešitách „samozřejmě pokulhává“ a že prostředky, které použil Balda, jsou s prostředky střelce z Nového Zélandu nesrovnatelné.

Zároveň ale poukázal na to, že i následky Baldova jednání mohly být fatální pro lidi, kteří byli stejně jako v Christchurch ve špatnou dobu na špatném místě.

Strojvedoucím nedal šanci

Balda nastražil první strom počátkem června 2017 na koleje mezi Mladou Boleslaví a Bakovem nad Jizerou. Druhý porazil o necelé dva měsíce později mezi stanicemi Bezděz a Bělá pod Bezdězem.

Podle expertů neměli strojvedoucí osobních vlaků šanci včas zastavit ani při použití rychlobrzdy. Do kmenů vlaky narazily rychlostí 74 a 67 kilometrů v hodině. Kromě vykolejení hrozilo také to, že strom pronikne do vagónu.

V okolí pokácených stromů zanechal Balda letáky se zvoláním "Alláhu akbar!" (arabsky Bůh je veliký). Další obdobné tiskoviny, v nichž se snažil špatnou češtinou vzbudit zdání, že je psali vyznavači islámu, pak rozesílal do schránek a rozvěšoval na veřejných prostranstvích.

Jaromír (71) obžalovaný z terorismu: Chtěl jsem varovat před migranty, tvrdil. Prý měl noční můry

Balda se k činům doznal. Mimo jiné uvedl, že jej pronásledovaly hrůzné sny o migrantech. Podle verdiktu se muž musí podrobit ambulantnímu psychiatrickému léčení. Státu propadly věci, které použil k páchání trestné činnosti - motorová pila, notebook a tiskárna.

Apeloval na soudní stolici

„Vážená soudní stolice, nejsem terorista, nejsem vrah. Měl jsem jenom strašnej, živočišnej strach o milované české plémě, české lidičky a české písničky," řekl v úterý Balda odvolacímu senátu.

„Konal jsem pod tehdejšími účinky prášků proti vysokému tlaku, které člověka stísňují. Do toho přišly zprávy v televizi a vyjádření některých našich vrcholných představitelů. Toto všechno na mě silným způsobem působilo," dodal sympatizant SPD, který na konečný verdikt čekal ve vazbě.

Seniorovi hrozilo pět až 15 let odnětí svobody. Středočeský krajský soud mu v lednu ve shodě s přáním státního zástupce uložil trest pod spodní hranicí sazby, a to proto, že Baldova příčetnost byla při obou skutcích zmenšená. Muž podle psychiatra trpí organickou poruchou osobnosti, která ovlivňuje jeho chování a mimo jiné mu zhoršuje úsudek.