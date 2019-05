Vyšetřovatelé na horké stopě: Stojí za únosem malé Maddie německý pedofil?

Nye v roce 2012 dostal doživotí za únos a zavraždění tří malých dětí, zneužívání a další přečiny. V devadesátých letech byl postrachem portugalské provincie Algarve, kde obcházel dětská hřiště a z křoví přepadával své oběti.

Máma Maddie propukla v pláč na vzpomínkové akci: Otec rychle odcestoval

Mluvčí rodiny Clarence Mitchell o Nyeovi jakožto možném podezřelém uvedl následující: „Mohl by to být on, celkem odpovídá popisu pravděpodobného úsnoce.“

Nye, který si svůj trest odpykává v Německu, už byl sice v minulosti vyslýchán ohledně případného únosu Maddie a popřel jakoukoli vinu, ale stejně je teď pro portugalské vyšetřovatele osobou číslo jedna.

Rodiče zmizelé Maddie jsou na dně: Policie má špatné zprávy!

Podle Mitchela bude Nyeho na žádost portugalských vyšetřovatelů vyslýchat německá policie. Znepokojení rodiče Maddie se k této fázi vyšetřování nemohou a ani nechtějí více vyjadřovat a je na policii, aby prozradila více detailů.

„Pokud je Nye podezřelým, tak si asi dokážete představit, jak se rodiče Maddie cítí, když vědí, že do únosu jejich dcery může být zapleten takovýhle zvrhlík a vrah dětí,“ uvedl blízký rodinný přítel.