Maddie v době únosu nebyla v hotelovém pokoji! Vyšetřovatel přinesl nečekanou teorii

Je tomu již více než 12 let, kdy měla být 3letá Maddie McCannová unesena z hotelového pokoje portugalského resortu Praia da Luz 3. května 2007. Kolem jejího zmizení se točí mnoho teorií a spekulací. Policie jeden čas podezírala i dívčiny rodiče, že únos pouze fingovali, aby zakryli její smrt. Nyní přišli s novým tvrzením, že se holčička v době zmizení vůbec nemusela nacházet v hotelovém pokoji, nýbrž se mohla potulovat venku.

Před dvanácti lety 3. května 2007 zmizela tehdy 3letá Madeleine McCannová z hotelového pokoje resortu Praia da Luz, kde spala se svými mladšími sourozenci dvojčaty. Jejich rodiče byli ten večer na večeři s přáteli. Když se později matka vrátila na pokoj, její dcera nikde nebyla. Rodiče nahlásili policistům, že holčičku někdo unesl, a od té doby až do dnešních dní pokračuje pátrání.

Vyšetřovatelé na horké stopě: Stojí za únosem malé Maddie německý pedofil?

Nyní přišel vyšetřovatel Jim Gamble s další verzí, co se mohlo osudného večera stát. Podle něj Maddie vůbec nemusela být v danou chvíli v hotelovém pokoji. „Buď ji někdo unesl, mohl to být kdokoliv, nebo tu noc mohla odejít ven, zranit se a její tělo se dosud nenašlo,“ oznámil Gamble. „Musíme vzít v úvahu všechny hypotézy. Co s jistotou víme, je, že je nezvěstná,“ doplnil vyšetřovatel.

Máma Maddie propukla v pláč na vzpomínkové akci: Otec rychle odcestoval

Rodiče nicméně s tímto tvrzením nesouhlasí. „Kate a Gerry si stojí za tím, že jejich dceru někdo unesl a ne že jednoduše vstala a odešla pryč. To je téměř směšné. Byly tam těžké okenice, které by malé dítě samo nedokázalo otevřít,“ řekl zdroj blízký rodině. Britští vyšetřovatelé konzultovali svou teorii s portugalskými policisty. Pátrání po zmizelé Maddie přišlo již na téměř 350 milionů korun.