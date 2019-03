"Mám strach!" Maddie byla v den svého zmizení vyděšená, svěřila se i chůvě.

Rodina Maddie McCannové zamířila na dovolenou do portugalského Praia de Luz. V resortu se o tříleté děvčátko starala místní chůva, která ji spolu s několika dalšími dětmi zaměstnávala hrami a hlídala je, aby si jejich rodiče mohli alespoň na chvíli opravdu odpočinout.

Osudného dne byly děti s vychovatelkami na pláži a měly naplánovaný i odpolední výlet lodí na moře. Po obědě je jedna z chův postavila do řady a děti vyrazily po pláži k molu. Maddie se prý bála, a dokonce se i rozplakala a vychovatelka ji musela uklidňovat u sebe na klíně. "Mám strach," prohlásila podle úspěšné knihy Pátrání po Madeleine, jejíž autoři Anthony Summers a Robbyn Swanová se rovněž objevili v novém dokumentu.

"Po nějaké době ji to přešlo," dodávají s tím, že Maddie si její matka Kate vyzvedávala tak unavenou, že ji do pokoje musela odnést v náručí. "Maminko, dneska byl ten nejlepší den, " řekla jí prý holčička. Když ji večer ukládala do postele, Maddie se široce usmívala. O pár hodin později se ale vše zcela změnilo.

Před desátou večer šla Kate zkontrolovat Maddie a mladší dvojčata na pokoj, ale dveře byly pootevřené. Maddie uvnitř nebyla. Od té doby ji už nikdy nikdo neviděl. Dodnes policie neví, co se vlastně stalo ani zda je holčička ještě naživu, nebo dávno mrtvá.