Poslední záběry Maddie před zmizením: Její rodiče zuří, k ničemu nesvolili

28. duben 2007 – Madeleine McCannová nese svůj Barbie batůžek a drží se za ruku s jinou dívenkou. Společně nastupují po schodech do letadla na letišti v East Midlands ve Velké Británii. Právě se chystá se svými rodiči a známými na dovolenou do Portugalska do resortu Praia da Luz. Nikdo z nich tehdy netušil, že se dívka z dovolené domů již nevrátí. Pátý den pobytu se po ní slehla zem.

Filmový gigant Netflix ve svém osmidílném dokumentu, jenž odstartoval v pátek ve Velké Británii, zveřejnil autentické záběry, na nichž dívka nastupuje do letadla a sedí v letištním autobuse. Na jiných je vidět, jak si hraje s ostatními dětmi v dětském klubu v Praia da Luz.

Skandální seriál o zmizelé Maddie: Odhalí, proč ji unesli!

Jeden z britských návštěvníků Neil Berry producentovi pověděl, že jeho dcera Jessica se s Maddie v klubu velmi skamarádila. „Byly zhruba ve stejném věku a byly jedna ruka,“ řekl Berry. Také si vzpomněl, že jednou Jessice vítr odfoukl její slaměný klobouk do moře a Maddie pro něj skočila.

Rodiče o dokument nestáli

Dívčini rodiče Kate a Gerry McCannovi však o žádný dokument nestáli a pobouřilo je, že vznikl bez jejich svolení. Myslí si také, že by mohl narušit pátrání po jejich zmizelé dceři. „Pokaždé, když za nimi přijdu s jakýmkoliv návrhem pořadu, zeptají se mne, jakým způsobem to pomůže při pátrání po Maddie,“ pověděl rodinný mluvčí Clarence Mitchell. „Budou spolupracovat s médii pouze v případě, bude-li to mít nějaký přínos v pátrání. V tomto dokumentu není vůbec nic nového, co k tomu dodat?“

Prozradil, že filmaři začali před dvěma lety oslovovat úplně všechny v přímém spojení s případem Maddie, a to včetně jejích rodičů. Ti však svou účast v pořadu odmítli.

Klíčové svědectví v případu zmizení Maddie! Muž odnášel dívku v náručí

„Jsme si vědomi, že Netflix chystá v březnu 2019 promítání dokumentu o zmizení Madeleine. Filmová společnost nás oslovila a požádala o spolupráci. Neviděli jsme a stále nevidíme, jakým způsobem pořad pomůže při pátrání. Zároveň probíhá aktivní policejní vyšetřování, kterému může vysílání dokumentu bránit. V důsledku toho nesouhlasíme s vysíláním pořadu. Další vyjádření nebo rozhovory týkající se televizního dokumentu již nebudeme poskytovat,“ napsali McCannovi na webu http://findmadeleine.com.

Podle mluvčího Mitchella rodiče stále věří, že je Madeleine naživu. Nenašly se totiž žádné důkazy o tom, že by jí bylo fyzicky ublíženo. Zároveň však dodal: „Vždycky jsem říkal, že toto všechno může změnit pouhý jeden telefonát. A to stále ještě platí.“