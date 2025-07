Padalo se u skoků, „létalo“ ze zatáček, náraželo do stromů. Nechtěné prvenství drží Jeseníky, ve kterých jsou čtyři velké bikeparky. „Například v jednom konkrétním středisku jsme od 30. června do 6. července zasahovali prakticky každý den. Třikrát v pondělí, třikrát ve středu. Tři lidé byli v ohrožení života, jednu osobu s vážným poraněním páteře bylo nutno resuscitovat,“ uvedl mluvčí zdravotnických záchranářů Lukáš Humpl.

Bikeparky za to nemohou

„Věřím, že nejde o trend, ale souhru okolností. Panovalo ideální počasí, rapidně se zvedla návštěvnost středisek, bohužel se na tratích sešlo vícero faktorů. Lidé buď riskovali, podcenili přípravu nebo přecenili své síly,“ poznamenal Tomáš Skokan (35) z Horské služby Jeseníky.

Podle něj střediska staví sjezdové tratě zodpovědně a bezpečně. „Je to vždy o přístupu jezdců a jejich schopnostech. Bikeparky nemají šanci kontrolovat, jací lidé s jakou výbavou na trailech jezdí. Přehled mohou mít na lanovkách, ale už nezjistí, že někdo na trail vyrazil kdesi z lesa,“ řekl záchranář.

Když ani přilba nepomůže...

Základem je podle Tomáše Skokana kvalitní výbava, jako je integrální přilba, tedy ochrana hlavy a obličeje současně. „To je základ. Doporučuji i chrániče loktů, holení, kolen, kvalitní boty. Také samozřejmě sjezdům odpovídající kolo,“ popsal.

Ale ani přilba nemusí pomoci, pokud jezdec ve vysoké rychlosti narazí do stromu. „To jsou hrozné úrazy. Hlava se zastaví, tělo pokračuje dál. Proto musí být každý správně mentálně nastaven, dobře vědět, jak na tom jezdecky je,“ podotkl Skokan.

„Nestupňujte obtížnost ježdění v rámci jednoho dne, nejste-li zkušenými jezdci. Je riskantní jet nejtěžší tratě na konci dne, kdy přichází únava,“ poradil.

Myslete na děti!

Děsivé červencové pády se netýkaly jen dospělých. „Mnoho z těch úrazů bohužel utrpěly i děti ve věku 11 až 17 let,“ povzdechl si horský záchranář. Na závěr apeloval rodiče, aby nemysleli jen na sebe.

„Kolikrát vidím tatínka s top kolem, přilbou a veškerou výbavou, který dá kloučkovi obyčejnou helmu, ve které jezdí někde v parku, a pošle ho na trať na obyčejném kole. I kdyby jel takto na té nejlehčí, je to risk. Myslete i co do výbavy na své děti,“ uzavřel Tomáš Skokan.

