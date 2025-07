Intimní hrátky přímo v římských památkách? Pár turistů si to rozdával ve Fontáně di Trevi

Kolem Fontány di Trevi panují velmi přísná pravidla. Za sezení na zídkách hrozí hříšníkům pokuta ve výši v přepočtu skoro 5 tisíc korun. Za skok do vody je pokuta ještě vyšší a může přijít i s doživotním zákazem návštěv. Jaký je přesně trest za sex na fontáně, není přesně jasné, zatím se to nejspíš nikdy nestalo.

Podle očitých svědků se pár zřejmě trošku zapomněl. „Když jsem si jich poprvé všiml, moc jsem se nad tím nepozastavil. Oni ale nepřestávali a dostávali se do toho víc a víc,“ řekl Devin, autor videa, deníku Need to Know. „Nepřestávali se líbat a po chvilce na sebe začali lézt,“ dodal. Když s bratrem fontánu navštívil, bylo okolo druhé ráno. „Říkali jsme si, že tam tou dobou bude klid. Nebyl,“ uzavřel muž.

Dvojice prý nepřestávala ani ve chvíli, kdy bratři z památky odcházeli. Záběry, které Devin natočil, šokovaly širokou veřejnost. „Nechci si ani představovat, co tam spolu dělali,“ napsal jeden z komentujících.