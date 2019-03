Skandální seriál o zmizelé Maddie: Odhalí, proč ji unesli!

Filmový gigant Netflix natočil osmidílný dokument „Zmizení Madeleine McCannové“, od kterého očekává, že se stane hitem stejně jako spousta dalších pořadů o skutečných zločinech.

Dívčini rodiče Kate a Garry však kriminální sérii příliš nevítají. Jsou dokonce pohoršeni, že dokument vznikl bez jejich souhlasu. Bývalý mluvčí rodiny Clarence Mitchell pověděl: „Kate a Gerry a další příbuzní byli požádáni, zda by ve snímku účinkovali. Nijak o něj nežádali, tudíž nabídku odmítli. Nevidí v něm žádný přínos pro pátrání po Maddie.“

Rodiče zmizelé Maddie: O Vánocích překvapili jasným sdělením!

Rodiče tvrdí, že odvysílání série může vyšetřování případu narušit. Zlobí je však i jiné věci. V dokumentu se totiž v jedné části objeví bývalý portugalský policejní náčelník Goncalo Amaral, který McCannovy nařkl z nafingování únosu jejich dcery. V roce 2007, kdy Maddie zmizela, řekl, že dívka zemřela a rodiče to chtějí zakrýt tím, že po ní vyhlásili pátrání.

V sérii vystoupí také několik expertů, kteří věří, že je Maddie naživu. Prý ji unesli obchodníci s lidmi, pro něž má vysokou hodnotu jakožto britská dívka ze střední třídy. Soukromý vyšetřovatel Julian Peribañez, jehož najali McCannovi, říká: „Překupníci obvykle unášejí děti z nižší třídy ze zemí třetího světa, to je hlavní zdroj takových gangů. Maddie pro ně měla skutečně vysokou hodnotu. Pokud ji unesli, bylo to proto, že na ní mohli vydělat spoustu peněz.“

Maddie najdeme živou, nebo mrtvou: Vyšetřovatelka představila plán případu

Přední britský policejní úředník Jim Gamble, který v dokumentu rovněž vystupuje, prohlásil, že podle něj bude případ do konce jeho života vyřešen. „Věřím, že přijdu na to, co se s Maddie stalo. Je tu velká naděje díky pokroku v technologii. Každý rok máme lepší testy DNA i další technologie jako třeba rozpoznávání obličeje. A tak dokážeme znovu a lépe prozkoumat to, co jsme v minulosti nashromáždili. Je pravděpodobné, že nám pomůže něco, co už dávno máme.“