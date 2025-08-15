Karolina (14) začala rodit ve svém pokojíčku: Kvůli mrtvému miminku má peklo
Sousedním Polskem otřásl případ mladé Karoliny (14), která v Katovicích doma porodila mrtvý plod. Potrat zorganizovala její rodina s přítelem (18), pilulky přitom objednali na internetu. Blízcí tvrdí, že to rodina udělala ze studu. Doufali, že se o těhotenství nikdo nedozví. Mladík je navíc pod palbou kritiky.
Karolina z polských Katovic si prošla peklem. Byla v pátém měsíci těhotenství, když si vzala potratovou pilulku, kterou si na popud rodičů objednala na internetu. Porod mrtvého plodu začal v jejím pokoji, informoval deník Fakt. Vyděšená dívka se ještě snažila zavolat záchranku, do nemocnice to ovšem nestihla. Mrtvé miminko dostalo jméno Emilian, uvedl server Ratujzycie.
Dívku i celou její rodinu lidé v sousedství údajně silně urážejí. Mladík otcovství zase rázně popírá. „Bojí se, že půjde do vězení, a tak se mstí. (...) Zpochybňuje důvěryhodnost testů DNA. Popírá výsledky. Tvrdí, že není otcem dítěte,“ uvedla pro zmíněný deník Fakt matka Karoliny.
Sami rodiče se podle blízkých těhotenství báli, organizovat potrat proto začali ze studu a strachu. Chlapec podle dostupných informací pocházel z problémové rodiny. Případem se zabývají vyšetřovatelé.
Polská média se na případ snaží upozornit zejména v souvislosti s potratovou politikou. Polsko má totiž nejpřísnější interrupční zákon v Evropě. Legální potraty tam jsou pod přísným drobnohledem.