Děsivá jízda v jihlavské autoškole: Instruktor schválně ohrozil chodce na přechodu?!
Měla to být obyčejná výcviková jízda v autoškole. Ta se ale během chvíle změnila v drama. Instruktor měl podle vyšetřování zničehonic od žáka převzít řízení, dupnout na plyn a ohrozit chodce na přechodu v centru Jihlavy! A nešlo o náhodného člověka, který právě přecházel vozovku. Jak se ukázalo, po přechodu šla v tu chvíli bývalá přítelkyně 57letého instruktora s novým partnerem.
Incident se odehrál v jedné z jihlavských autoškol. Před jedním z přechodů v centru města měl sedmapadesátiletý instruktor udělat něco nečekaného. Podle dosavadního vyšetřování zničehonic od žáka převzal řízení, dupl na plyn a ohrozil chodce na přechodu.
Jak se následně ukázalo, instruktor zřejmě moc dobře věděl, kdo se právě chystá přejít vozovku. Na přechodu totiž byla podle TN.cz jeho bývalá partnerka s novým přítelem.
Podle dozorujícího státního zástupce Iva Nováka měl muž převzít řízení a směrovat vozidlo proti dvěma chodcům. Těm se jako zázrakem nic nestalo. Podle státního zástupce ovšem došlo následně ještě k hádce mezi dvojicí a instruktorem. Ten ale vše popírá.
„Je to blbost od začátku. Nikdo nic o tom neví, je to na základě nesmyslné výpovědi neúspěšného žáka. Já to nebudu vůbec komentovat,“ uvedl. Proti němu ovšem stojí kamerové záznamy z místa a výpověď žáka. To, že ženu na přechodu zná, muž žákovi přiznal.
Případ začne v listopadu projednávat jihlavský okresní soud. „Byl obviněn (instruktor, pozn. redakce) ze spáchaní trestných činů ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a výtržnictví,“ uvedla k incidentu mluvčí jihlavských policistů Jana Kroutilová. Muži hrozí až tříleté vězení a také desetiletý zákaz řízení i vyučování v autoškole.
