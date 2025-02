Mladík v Kostelci na Jihlavsku umlátil kladivem svého domácího (†61): Soud vrahovi uložil 8 let

Za vraždu svého domácího v Kostelci na Jihlavsku si mladík z Ruska odpyká osm let ve vězení. Trest uložený krajským soudem mu v úterý o rok zvýšil Vrchní soud v Olomouci, vyhověl tak odvolání státního zástupce. Podle rozsudku jednašedesátiletého muže loni v únoru umlátil kladivem, útok byl surový, znalci spočítali tři desítky ran do hlavy. Mladíkovi bylo v době činu 17 let, jako mladistvému mu hrozila sazba pět až deset let vězení. Kromě vraždy byl odsouzen i za přechovávání omamných a psychotropních látek, v době zadržení měl u sebe marihuanu.