Rodiče zmizelé Maddie jsou na dně: Policie má špatné zprávy!

„Tak dlouho, jak bude potřeba...,“ zní heslo těch, kteří dosud nevzdali pátrání po zmizelé Maddie McCannové, a věří, že jejich úsilí přinese ovoce. V jejich čele stojí samozřejmě dívčini rodiče Kate a Gerry McCannovi, kteří zveřejnili dojemný vzkaz ke smutnému výročí. Ode dne, kdy Madeleine zmizela, uplynulo v pátek rovných 12 let. Ozvala se ale také portugalská policie. Prověřování nových stop a nového podezřelého prý přineslo ohromující průlom.

Zmizení své dcery ohlásili rodiče tehdy tříleté Britky Madeleine McCannové v květnu 2007 poté, co během společné večeře v portugalském rezortu v Praia da Luz přítel rodiny zjistil, že se dítě nenachází ve své postýlce. Od té chvíli se rozjela noční můra, která dosud neskončila.

„A už je tady zase to období v roce. I když bychom rádi přeskočili první květnové týdny, není možné je obejít,“ napsali Kate a Gerry členům oficiální facebookové skupiny zasvěcené pátrání po jejich dcerce. Od jejího zmizení uplynulo již 12 dlouhých let.

Rodiče Maddie omylem předávkovali sirupem proti kašli! Tvrdil vyšetřovatel krátce po zmizení dívky

Policie prověřuje nové stopy i podezřelého

Přesto i v tomto temném období jim svitla nečekaná naděje dozvědět se pravdu. Portugalský deník Correio da Manha totiž přinesl nečekanou senzaci přímo z centra týmu vyšetřovatelů, kteří se případem Maddie nadále zabývají.

„Policie prověřuje nové stopy z Maddiina únosu,“ informoval deník. Podle něj se v případu rýsuje nový podezřelý, jehož identitu ale místní policie úzkostlivě tají, vzhledem k tomu, že tato linie vyšetřování je aktivní a velice slibná.

Podle deníku se portugalská policie ocitla blízko zjištění toho, co se Madeleine skutečně přihodilo. Nemají to být dobré zprávy. Úřady totiž mají prý značné pochybnosti o tom, že je dívka stále naživu. S tím ale u Kate, Gerryho a jejich příznivců nejspíš tvrdě narazí.

Průlom v případu ztracené Maddie? Nalezené DNA v autě rodičů chtějí znovu zkoumat Komentáře 8 Fotografie 30

Sourozenci spali ve stejném pokoji

Dívčini rodiče připomněli, že za několik dnů by s Maddie slavili její 16. narozeniny. „Nedá se popsat slovy, jak se kvůli tomu cítíme,“ píšou McCannovi. Vzpomínají oba rodiče i dívčini o necelé 2 roky mladší sourozenci Sean a Amelie, kteří byli v době únosu ve stejném pokoji jako unesená holčička.

„Přejí si jen jedinou věc, aby se jejich starší sestra vrátila domů,“ sdělil přítel rodiny o letos 14letých dvojčatech, která studují na střední škole a ráda se věnují atletice a sportu vůbec.

V srdcích všech rodinných příslušníků stále zeje nezacelitelná rána. „Útěchu a klid nacházíme ve vědomí, že vyšetřování pokračuje a že řada lidí na světě zůstává bdělá,“ píšou McCannovi a děkují všem, kdo nadále podporují je i jejich víru a naději, že se jejich sen vyplní a letité pátrání pomůže šťastnému shledání s jejich dcerou.

Zoufalí rodiče Maddie utrpěli další ránu: Vymodlené testování DNA skončilo neslavně

Podezření padlo i na Maddiiny rodiče

V roce 2007 odjela malá Madeleine McCannová se svými rodiči a sourozenci a přáteli do Portugalska. Jednoho večera rodiče Kate a Gerry McCannovi uložili své tři ratolesti do postelí a šli povečeřet do nedaleké restaurace se svými přáteli. Než se vrátili zpět, jejich dcera Maddie tam nebyla.

Vleklé vyšetřování případu, během něhož se v roli podezřelých ocitli také dívčini rodiče, a řada dalších osob, nepřineslo žádné ovoce, stejně jako opětovné otevření případu britským Scotland Yardem, pátrání podle dokumentovaných pozic mobilních telefonů a dodatečné výslechy mnoha svědků. Nad osudem britského dítěte se tak nadále vznáší velký otazník.