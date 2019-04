Průlom v případu ztracené Maddie? Nalezené DNA v autě rodičů chtějí znovu zkoumat

Když si rodiče zmizelé Maddie McCannové ještě ve Španělsku pronajali auto, nepřišlo to nikomu zvláštní. Jenže pak policejní pes označil pach mrtvoly v jeho kufru a policie zde odebrala i vzorky DNA, které ovšem nedokázali přiřadit k pohřešované dívence. Lepší přístroje a nové testy by to ale po 12 letech mohly zvládnout. Tvrdí to alespoň bývalý detektiv Colin Sutton.

Vyšetřovatel uvádí, že inkriminované vzorky DNA kriminalisté nalezli v kufru automobilu, který si rodiče Maddie půjčili ve španělském Praia De Luz po více než třech týdnech od zmizení jejich dcery. Před dvanácti lety ale tyto vzorky policisté označili za neprůkazné. Policistům je pomohl najít pes speciálně trénovaný na pach mrtvol...

Sutton detektivům nabídl, že nalezené vzorky znovu zdarma prozkoumá. Policisté ale jeho testy odmítli. Pokud by se totiž ukázalo, že jeden z osmnácti vzorků nalezených v kufru automobilu skutečně patřil Maddie, šlo by o zásadní a přelomový průlom v celém vleklém vyšetřování. „Podle informací, které máme, není možné, že by se v tom autě měla v minulosti nacházet. Tak jak je možné, že se tam její DNA dostalo i tři týdny po zmizení,“ polemizoval pro The Sun detektiv.

Rodiče Maddie v minulosti nebyli a v současné době ani nejsou v okruhu podezřelých. Pokud by se ale ukázalo, že DNA Maddie skutečně patří, hodně věcí by to změnilo.

Malá Maddie McCannová, která byly v době zmizení tři roky, se ztratila během rodinné dovolené v Portugalsku ze svého pokoje. Stalo se tak 3. května 2007. Rodiče dívenky byli v té době na večeři s přáteli.

Od zmizení dívenky už brzy uplyne 12 let a policie stále nemá žádný konkrétní závěr. Pracuje se s verzí, že Maddie unesli obchodníci s bílým masem, některé zdroje zase uvádí, že si ji vybral pedofil. Jisté je jediné. Kriminalisté si s pátráním nevědí rady a od doby, kdy se dívka ztratila, vynaložili na její nalezení v přepočtu 356 milionů korun.