Zoufalí rodiče Maddie utrpěli další ránu: Vymodlené testování DNA skončilo neslavně

Ačkoliv uběhlo už téměř 12 let, policie se stále snaží objasnit případ nezvěstné Maddie McCannové. Třiletá dívenka záhadně zmizela v roce 2007 v Portugalsku, z pokoje v apartmánu Praia da Luz, zatímco její rodiče byli s přáteli v nedaleké restauraci. Po holčičce jako by se slehla zem… Vyšetřovatelé doufali, že jim pomůže případ vyřešit nový test DNA, ale marně!

Byl rok 2007 a Madeline McCannová trávila se svou rodinou prázdniny v portugalském Algarve. Rodina z Velké Británie byla ubytována v apartmánu Praia da Luz, číslo 5A. Rodiče tehdy tříletou Madeline uložili spolu s jejími sourozenci do postele a šli do restaurace s přáteli. Restaurace nebyla daleko a rodiče uvedli, že děti chodili pravidelně kontrolovat. Ovšem pozdě večer, kdy se rodiče opět vrátili do apartmánu, našli Madelininu postýlku prázdnou a okno do pokoje bylo otevřené.

Průlom v případu ztracené Maddie? Nalezené DNA v autě rodičů chtějí znovu zkoumat

Po Madeline bylo vyhlášeno pátrání, policisté pročesali každý kout letoviska, ale po dívce ani stopy. Párkrát dostali vyšetřovatelé oznámení, že byla dívka viděna například na čerpací stanici, ovšem přesto se Madeline nepodařilo najít. Případ vzbudil celosvětový rozruch a dokonce chvíli ze zmizení dívky byli podezřelí její rodiče. Ani to se však nepotvrdilo.

Od zmizení Madeline uplynulo už skoro dvanáct let, ale rodiče Kate a Gerry se stále nevzdávají naděje, že svou dceru znovu sevřou v náručí. Ovšem všechny pokusy vyřešit případ nezvěstné holčičky zatím selhaly. Kriminalisté doufali, že se podaří případ osvětlit díky nové metodě testování biologických vzorků zvané DNA-17. Britský forenzní tým provedl test vzorků DNA, které byly nalezeny v apartmánu, ale bez úspěchu. „Jak byste asi čekali, tak na získání forenzního důkazu v případě Madeleine je vydáváno veškeré úsilí. To zahrnuje i testování vzorků DNA pomocí nejdostupnějších technologií, která se v čase vyvíjí. Doposud však nebylo nic zjištěno, ale práce stále pokračuje,“ řekl zdroj blízký britskému listu The Sun.

Metoda DNA-17 je přitom mnohými považována za největší průlom v kriminalistice za posledních 20 let. Britská policie si údajně vyžádala u Portugalců, aby touto metodou znovu otestovali veškeré důkazy v případu Maddie McCannové. Jeden z forenzních expertů se dokonce nechal slyšet, že kdyby se podařilo získat dobrou stopu DNA, pak by se případ jejího zmizení dal rozlousknout za pouhý týden.