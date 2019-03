Nad zmizelou Maddie už lámou hůl?! Vyšetřování za 350 milionů nepřineslo výsledky, čelí kritice Scotland Yard

Přes veškerá tvrzení, že vyšetřovatelé nikdy nepřestanou pátrat, aby zjistili, co se stalo s tříletou Maddie McCannovou, to nyní vypadá, že svému slibu zřejmě nedostojí. Obrovský, 350milionový rozpočet, který Scotland Yard dostal na vyšetřování, totiž rychle mizí. A další finanční podpora od státu je zatím v nedohlednu.

V kauze Maddie, která před dvanácti lety zmizela z portugalského resortu Praia da Luz, zřejmě nastává zvrat. Ovšem nijak příznivý pro její příbuzné. Vypadá to, že Operace Grange je u konce, jelikož peníze potřebné na vyšetřování rychle docházejí a zatím to nevypadá, že by se měly další finanční prostředky v dohledné době objevit.

Rodiče Maddie omylem předávkovali sirupem proti kašli! Tvrdil vyšetřovatel krátce po zmizení dívky

Poslední finanční příspěvek v hodnotě okolo 4,5 milionu korun přišel v říjnu 2018. Ten se však s největší pravděpodobností vyčerpá během několika následujících týdnů. Podle zpráv britského týdeníku The Mail on Sunday v poslední době navštěvují vyšetřující detektivové Portugalsko pouze zřídka. V letech 2017-18 do tamní destinace zavítali pouze dvakrát. Navíc prý nemají žádné nové stopy.

Ti, kteří se stále v případu angažují, sdělili, že nyní tráví spoustu času eliminací sexuálních delikventů a pátráním po potenciálních svědcích. Jeden ze zdrojů pro The Mail on Sunday pověděl: „Na co se nejvíce operace Grange zaměřuje, je vyloučit nepravděpodobnosti spíše než pátrat po konkrétních stopách, které by vedly k okamžitému rozlousknutí případu. Nejsem si vědom, že by se nějaké takové objevily.“

Nevysvětlila pach mrtvoly z pronajatého auta: Matka zmizelé Maddie odmítla policii odpovědět na desítky otázek

Mluvčí rodičů zmizelé dívky Clarence Mitchell oznámil začátkem března pro deník The Sun: „Kate a Gerry (rodiče Maddie) jsou nesmírně vděční metropolitní policii, že založili nový nadační fond. Přestože ještě není schválený, rodiče doufají, že k tomu dojde. Dokazuje to, že policisté stále dělají, co mohou, aby dopěli k řešení.“

Doposud zaplatili britští daňoví poplatníci za náklady vyšetřování případu více než 350 milionů korun.