Předsedkyně Aliance pro rodinu Jana Jochová šokovala homosexuály. Serveru iDnes řekla, že kdyby byl její syn gay, svého partnera by nesměl vodit k ní domů, byla by prý raději, kdyby byl sám. Homosexualita je podle ní nemoc. Před takovým přístupem varuje iniciativa za práva gayů a leseb Jsme fér. Podle nich se kvůli lidem, jako je Jochová, zabilo několik mladých lidí, které jejich okolí nepřijalo, protože jsou homosexuálové.

Jochová v čele Aliance pro rodinu dlouhodobě kritizuje snahy o umožnění uzavřít manželství pro homosexuály. Obecně se staví proti LGBT komunitě a bojuje za tradiční vztahy. Ve svém posledním vyjádření zašla ale ještě mnohem dál. Řekla, že homosexualita je podle ní nemoc a její vynětí ze seznamu nemocí Světové zdravotnické organizace prý bylo zpolitizované.

Na dotaz, jak by se zachovala, kdyby jí syn ve dvanácti letech oznámil, že je gay, reagovala nejprve vyhýbavě. „Řeknu mu, ať chvíli počká, že ho mám ráda pořád, je to můj syn, ale ať ještě chvíli přemýšlí, jestli je to v těch dvanácti...,“ řekla pro iDnes.

Kdyby za ní syn se stejnou věcí přišel v osmnácti, opět by se mu to snažila vymluvit. „Asi bychom se bavili o tom, že bych nerada, aby žil s nějakým mužem a přiváděl mi ho domů,“ řekla a připomněla svůj křesťanský pohled. „Byla bych ráda, aby zůstal nějakým způsobem sám,“ řekla rozhodně předsedkyně.

Za to se na Jochovou snesla okamžitě vlna kritiky. „Často se bije do prsou, že bojuje za práva dětí, ale tady vidíme, že to není pravda, bojuje jen za své postoje,“ řekl Filip Milde ze Jsme fér.

Jsme fér: Kvůli lidem, jako je Jochová, se mladí zabíjejí

To, jak by se Jochová podle svých slov k synovi zachovala, homosexuály zneklidnilo. „Tímhle výrokem, co řekla, vysílají do společnosti a směrem k dětem hrozně nebezpečnou zprávu. Je to o tom, jak děti nakládají s tím přijetím v rodinách. Uchylují se až k těm nejhorším rozhodnutím, jako že spáchají sebevraždu. To se stalo s Filipem, synovcem Ester Janečkové z Pošty pro tebe. Ten spáchal sebevraždu kvůli lidem, jako je Jana Jochová,“ připomněl nešťastnou událost ve vyjádření pro Blesk Zprávy Filip Midle.

Čtrnáctiletý Filip se oběsil na zahradě. „Dnešní svět je naprosto plný předsudků a nenávisti k určitým skupinám lidí… To mě hrozně štve a přeji si, aby to tak nebylo, aby se se všemi lidmi zacházelo stejně a aby moje smrt aspoň trochu napomohla k veškeré rovnoprávnosti všech lidí na zemi,“ napsal v dopise na rozloučenou.

Sestra Ester Janečkové později řekla, že rodina synovu orientaci přijala. Zmínila ale faráře, ke kterému chodili do kostela, a který má prý „v každém druhém kázání homofobní řeči proti registrovanému partnerství a homosexuálům“.

U náctiletých homosexuálů je podle Jsme fér třikrát vyšší riziko sebevraždy právě kvůli nepřijetí od vlastních rodičů. Takovým dětem pomáhají organizace jako Prague Pride. „Jejich internetová poradna S barvou ven za téměř pět let fungování pomohla tisícovkám mladých a zabránila až patnácti sebevraždám, ke kterým se schylovalo právě z těchto příčin. Mrazivý souhlas Jochové s tím, že homosexualita je možná nemoc, je proto šokující,“ uvedl Midle.

„Nevíte, co je to láska,“ kritizují Jochovou

To, že Jochová řekla, že by své dítě samozřejmě měla dál ráda, prý nestačí. „Říká se, že ho musí mít rád, ale ten rodič se ho hlavně musí snažit pochopit, umět vyslechnout a dát najevo, že tam pro něj je, ať se stane cokoliv, a že mu může věřit. Pokud to nemají s kým řešit, nabírá to ten negativní směr,“ popisuje zkušenosti Midle.

Na jejich facebookovém profilu se do Jochové pustily stovky lidí. „Vážená paní, jsem máma syna, který žije s partnerem a jsou šťastní. Oba jsou tak báječní lidé, které miluji, i jejich kamarády. Váš křesťanský pohled si strčte někam a lituji předem Vaše děti. Jste asi dost nešťastná osoba, a to budete pořád. Nevíte, co je to láska,“ vzkázala Jochové paní Jana J. a podobný názor měli i další.

Jochovou ale kritizují i na stránce její Aliance pro rodinu. „Jak přesně by paní Jochová synovu případnou homosexualitu “řešila”? V Polsku na to prý mají převýchovné tábory, tak třeba tak nějak?“ ptá se Kateřina S.

Na kritiku ale Jochová příliš nereaguje, proti dotazu se ale bránila. „Ono to od toho moderátora nebylo fér, protože to byla soukromá otázka na soukromého syna,“ řekla Blesk Zprávám jako odpověď na mnohé výroky. Jochová slíbila Blesk Zrávám obsáhlejší vyjádření, které ale nezaslala.

Ve světě za homofobní názory kritizují například brazilského prezidenta Jaira Bolsonara. Ten na podobnou otázku, jako dostala Jochová, reagoval extrémně: „Nemohl bych milovat homosexuálního syna. Nebudu pokrytec. Raději bych nechal syna zabít při nehodě, než aby se někde ukazoval s mužem,“ řekl v rozhovoru pro Playboy z roku 2011. „Pokud se homosexuální pár přestěhuje vedle mého domu a drží se tam za ruce, nebo se líbají, dům ztrácí svou hodnotu,“ řekla hlava státu.