Prezident Miloš Zeman je odpůrcem toho, aby homosexuální páry mohly uzavírat v Česku manželství. A je připravený příslušný zákon vetovat. O to překvapivější je krok, ke kterému se rozhodla jeho dcera Kateřina Zemanová. Svým homosexuálním kamarádům Tomášovi (27) a Rodrigovi (40) by ráda svatbu dopřála a pro Blesk Zprávy otevřeně vystoupila na jejich podporu. A nejen jejich, na podporu všech gayů a leseb, kteří by se v Česku chtěli vzít - ne jen registrovat.

Tomáš je z malého města a o jeho odlišné sexuální orientaci se jeho rodina dozvěděla jako poslední. Předtím odešel z jedné střední školy, a když opouštěl i druhou, přiznal se mamince Ritě (51). Tomáš se už dlouhá léta přátelí s dcerou prezidenta Miloše Zemana -Kateřinou Zemanovou, která nyní pobývá v Česku.

„On mi napsal smsku, že se ho máme vzdát, protože je gay. Moje první bylo, že jsem volala bývalému manželovi, tedy tatínkovi Tomáše, ten řekl, že to rozchodí. Pak jsem volala svému bratrovi a brečela jsem a on mi položil otázku: A on umírá, nebo co?“ přiznala Blesk Zprávám maminka s tím, že už stejně podvědomě tušila o synově odlišné orientaci. Rodrigo se rodině v rodném Mexiku přiznal v dopise v 25 letech. Jeho maminka také plakala, ale respektuje to.