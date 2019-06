Gayové a lesby tlačí na Babiše. Chtějí právo na manželství, štvou je stereotypy

Několik firem v čele s IBM poslalo koncem dubna premiérovi Andreji Babišovi výzvu, aby se začal zabývat manželstvím homosexuálů. „Děkuji za dopis a budu na tom pracovat. Tak ve zkratce odpověděl premiér Babiš na náš otevřený dopis, bylo to velmi oficiální,“ řekl Blesk Zprávám Christian Noll. Ten pracuje jako jeden z nejvyšších manažerů IBM pro střední a východní Evropu. A právě tato firma si zakládá na tom, aby její LGBT zaměstnanci měli rovná práva.

Gayové, lesby a 18 velkých firem požadovalo, aby se politici zabývali návrhem o uzákonění manželství pro homosexuální páry. Ptali jsme se, jestli současná politická situace není spíše ku škodě věci. „Je to demokraticky zvolená strana ve volbách, a i kdyby tady ta strana za pár let nebyla, ten zákon by zůstal. Mluvíme s premiérem, protože je premiér,“ konstatoval Noll.

Noll promluvil o dopise a svých vizích do budoucna na konferenci v pražském hotelu Hilton, kde se udílely ceny firmám, které projevily snahu o zlepšení situace mezi svými homosexuálními kolegy a zaměstnanci. Na místě promluvila i transsexuálka James Jurgensenová, která vystupuje jako stand up komedička.

„Zkuste si třeba říct o tampón. Byla jsem na konferenci, kde jsem byla oblečená jako chlap a vystupovala jsem jako muž. Pak jsem to dostala…no a co teď,“ vyprávěla příhodu z jedné z akcí. Dodala, že je strašně těžké se v dnešní době chovat normálně a sama musela přistoupit na vizuální hru. „Teď, když jdu na konferenci o lesbách, obléknu se jinak, než jak chodím do práce či do kina. Stylizuju se do stereotypů, jinak mě mají lidi ještě za většího blázna,“ řekla James.

James je transsexuálka - obléká se jako muž nebo žena podle příležitosti | Kristýna Svobodová / Pride Business Forum.

Společnost je totiž sice podle přednášejících tolerantnější, ale rozhodně ne bezchybná, především pak v komunikaci s někým, o kom vědí, že je tzv. tříprocentní. „Chceme normálně žít. Chceme abychom mohl normálně mluvit o svých životech – že jsme byli o víkendu s přítelem, co provedla naše manželka či co dělají naše děti, ale to ještě tak zcela nejde,“ svěřil se Blesk Zprávám jeden z účastníků.

Zmínil, že má veliké štěstí, že jeho rodina ale i kolegové ve Francii byli tolerantní a to, že se jim otevřel jej změnilo v nitru duše. „Nezměnilo se nic v mém okolí, rodina mě stále milovala a podporovala mě, ale uvnitř jsem se najednou otevřel,“ dodal.

50 let od masakru

Gayové a lesby se kromě snahy zlepšit pracovní vztahy snaží i o zlegalizování manželství a o povolení smět adoptovat děti i v homosexuálním páru. Homosexuální sňatky na celostátní úrovni umožňuje nyní ve světě 28 zemí, z toho 17 v Evropě, jako poslední přibyl letos v červnu Ekvádor.

Stále je ale ve světě 70 zemí, kde je homosexualita zakázána a to mnohdy pod trestem smrti. Podle osloveného respondenta se o těchto zemích ale bavit nelze, alespoň dokud se zde nevyřeší i základní otázky svobody. „V Evropě jsme na jiné úrovni. V těch zemích se musí řešit jiné problémy, a to i takové, které se týkají základních svobod. Všude to chce jít krůček po krůčku,“ konstatoval v rozhovoru pro Blesk Zprávy.

Červen je pro LGBT komunitu symbolický. Počínaje 28. červnem si totiž připomínají tragickou událost, ke které došlo v roce 1969 v newyorském baru Stonewall. Tehdy došlo k sérii násilných demonstracím a téměř až k pogromu na LGBT komunity.