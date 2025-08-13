V noci shořela historická budova pily u Kroměříže: Hasiči oheň dostali pod kontrolu
Hasiči od půlnoci likvidují rozsáhlý požár pily v Rajnochovicích na Kroměřížsku. Vyhlásili třetí ze čtyř stupňů poplachu. Nikdo se nezranil, příčinu požáru a výši škody zjišťují vyšetřovatelé, informovali dopoledne hasiči Zlínského kraje na sociálních sítích.
Do hašení se zapojili profesionální i dobrovolní hasiči. „U zásahu se vystřídalo již 24 jednotek a byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu. Událost se obešla bez zranění. Příčina požáru je nyní v šetření,“ uvedli hasiči.
Uvnitř hořícího objektu nikdo nebyl. Při příjezdu prvních jednotek už oheň zasáhl celou historickou halu pily, která slouží jako sklad řeziva, i přilehlé technické místnosti včetně sušárny dřeva a kotelny.
„Hasiči ihned zahájili hasební práce a velitel zásahu si na místo volal další jednotky s cisternami s vodou. Byly zřízeny dvě čerpací stanoviště na místní říčce a cisterny dovážely vodu kyvadlově k místu zásahu. Hasiči ochlazovali okolní budovy, sušárnu dřeva, ze které se podařilo vyvézt ven a uchránit uskladněný materiál,“ popsali hasiči noční zásah.
Jakmile to situace dovolila, využili k hašení a ochlazování prostoru výškovou techniku. Ochlazovali také řezivo uskladněné na volném prostranství. Velitel zásahu využil při likvidaci ohně dronovou službu ze stanice Holešov, která mu poskytovala záběry infrakamery.
Ve čtyři hodiny ráno vyhlásil velitel zásahu lokalizaci, požár se tedy už nešířil a hasiči měli oheň pod kontrolou. Začali požářiště kontrolovat termokamerou, rozebírat konstrukce budovy a hromady řeziva a prolévat skrytá ohniska. „V době zásahu byla na místě události poskytována i psychologická první pomoc, a to majiteli objektu,“ dodali.
Od rána vyšetřovatelé hasičů zjišťují příčinu vzniku požáru. Výši škody zatím nevyčíslili.
