Krvavý incident se odehrál v chebském obchodním domě letos v březnu. Oba aktéři se prý nejprve pohádali. Došlo i na strkanici, která ale vyústila v tragédii. „Poté, co poškozený po úderu pěstí upadl na zem, jej obžalovaný nejméně třikrát kopnul do hlavy a několikrát mu dupnul na obličej,“ řekla státní zástupkyně Blanka Míková.

Zuřivého Vietnamce odtáhl od ležící oběti až pracovník ostrahy. Podle svědků se po něm Quoc Thang ohnal a pak klidně odešel. Zraněný byl v takovém stavu, že mu nepomohl ani převoz na specializované neurologické pracoviště do Plzně. Po pěti dnech zemřel.

Děsivá zranění

„Bezprostřední příčinou smrti bylo pohmoždění a otok mozku,“ uvedla Míková. Bezdomovec měl rozlámaný obličej i lebku. O intenzitě útoku svědčí i fakt, že do dutiny lebeční mu pronikl vzduch, krvácel do mozku. Podle lékařské zprávy lze zranění vysvětlit opakovanými údery pěstí a kopy do hlavy a dupnutím na hlavu.

Vietnamec to, že by dupal napadenému na hlavu, popřel. U soudu nemluvil, soudce proto četl jeho výpověď z vazebního jednání. V Čechách žije již 12 let, z toho tři poslední roky na ulici.

„Toulám se, odešel jsem ven poté, co jsem ztratil cestovní pas,“ uvedl obžalovaný s tím, že ve vězení nikdy před tím nebyl. Byl ale odsouzen za drogový delikt.

Obžalovaný: Byl to klasický konflikt

Vietnamec nepracuje, živí ho rodiče a sourozenci. Připustil, že v poslední době pil. Když ho po incidentu zadrželi policisté, nadýchal dvě promile. „Jsem nevinný, byl to klasický konflikt. Ten jsem s tím mužem měl už několikrát v minulosti. Nejprve jsme si nadávali, pak se napadli,“ uvedl Quoc Thang.

„Několikrát jsme do sebe venku vrazili, nesnášeli jsme se. Ten den mě on udeřil pod rameno a oko. Já ho také udeřil. On zakopl, asi o schod, a upadl. Já ho několikrát kopl do stehna a zadku. On mě kopal do nohy, přetahovali jsme se, i když ležel. Krev jsem nikde neviděl. Nedupal jsem mu na hlavu, kopl jsem do něj jednou, dvakrát,“ popsal Quoc Thang s tím, že pak slyšel volání, že už to stačí, a tak odešel. Zakrátko ho v jiném obchodě zadržela policie.

Vysoké odškodné

Sourozenci zemřelého po obžalovaném požadují odškodné přes čtyři miliony korun. Soudce k osobě zavražděného bezdomovce Jána H. uvedl, že podle příbuzného odešel před více než 10 lety ze Slovenska do Čech.

Když v roce 2013 zemřela jeho matka, neúspěšně po něm pátrali kvůli dědictví. Nebyl evidovaný na úřadu práce ani v sociální ubytovně. Soud pokračuje v dalších dnech.

VIDEO: Na proces si Vietnamec (26) počkal ve vazbě, poslal ho tam chebský okresní soud.