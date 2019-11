Prarodiče zabil v nepříčetnosti, za svůj čin není zodpovědný, půjde do detence. Tak dnes rozhodl Krajský soud v Plzni o Janu L. (30), po jehož únorové návštěvě u babičky a dědy v Břasích na Rokycansku našli oba seniory mrtvé s proříznutým hrdlem. Muž, který trpí paranoidní schizofrenií, si proti verdiktu ihned podal stížnost.

„Jeho pobyt na svobodě je nebezpečný, mohlo by dojít k ohrožení společnosti,“ řekl předseda senátu. Závažnou duševní nemoc podědil Jan L. pravděpodobně od své již zemřelé matky. Ta byla kvůli chorobě opakovaně hospitalizovaná na psychiatrii.

Jan L. toho před soudem moc neřekl, prý je pro něj vše velmi bolestivé. „Hlasy mi říkaly, že mám babi shodit z balkonu,“ uvedl. Při vyšetření na psychiatrii tvrdil, že mu jeho dědeček opakoval, ať vezme babi na balkon. „Říkal, že ví, co mám udělat. A já to také udělal. Dědu s babi jsem zabil,“ popisoval zmateně. Sám sebe viděl jako Einsteina a tvrdil, že všichni jsou mrtví.

Krvavé drama v domově pro seniory

Krvavé drama se odehrálo začátkem února v domově pro seniory v Břasích na Rokycansku. V pokoji tady našli zkrvaveného seniora (†76) s podříznutým hrdlem, pod balkonem ležela jeho stejným způsobem zabitá manželka (†72). K činu se přiznal do té doby bezproblémový vnuk.

Ten se po masakru vydal za kamarádem do nedalekého domku. „Když se zavírala garážová vrata, objevila se v nich bosá noha. Byl to Honza, celý od krve, neměl boty. Opakoval, že všichni musí odjet do Thajska a že zabil babi a dědu,“ líčil svědek. Ten zavolal dalšího kamaráda a Janovu bývalou přítelkyni, Jana L. naložili a vezli na psychiatrii.

Je nepříčetný

Pro jistotu ale poslali Janova strýce, aby seniory zkontroloval. Ten našel krvavou spoušť, policisté pak zmateného Jana L. zadrželi v nemocnici. Při následném vyšetřování odhalili odborníci vážnou nemoc. „Ze závěru znaleckého posudku vyplynulo, že v důsledku duševní poruchy nebyl schopen ovládat své chování a rozpoznat jeho nebezpečnost. Čin tak spáchal v nepříčetnosti a nemůže být za něj trestně odpovědný,“ uvedl státní zástupce.

Zabezpečovací detence se ukládá na jeden rok. Pak bude soud znovu zkoumat, zda jsou pro ni i nadále důvody.

VIDEO: Dvojnásobná vražda v Břasích na Rokycansku.