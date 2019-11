„Obvinili jsme osmnáctiletého muže z neoznámení trestného činu,“ potvrdila policejní mluvčí Martina Korandová s tím, že mladík o hrůzném činu věděl a neměl žádné překážky, které by mu v oznámení bránily. Za to mu hrozí až tříleté vězení.

Rodina zavražděné dívky se s její násilnou smrtí jen těžce vyrovnává. „Stačil možná jeden telefonát a Tereza mohla žít. Jenže on si to nechal pro sebe a pak ještě nabídl vrahovi alibi,“ řekl deníku Právo otec oběti.

Nechtěl udat kamaráda

Mladík měl totiž Danielovi nabídnout alibi poté, co mu poslal sms s textem: Je mrtvá. „Dokonce, jak jsem se dozvěděl, mu radil, jak to uhrát třeba na duševní poruchu. Co mě ale nejvíc dorazilo, že důvodem, proč to neoznámil, mělo být, že přece neudá kamaráda,“ řekl smutně otec.

Mladík měl také vědět o tom, že měl Daniel psychické problémy. „Věděl o něm, že se pokusil o sebevraždu a skončil na psychiatrii. I to, že s ním dcera nechtěla chodit. Takže mu muselo být jasné, že slova o plánované vraždě nejsou jen nesmyslnými bláboly,“ uvedl Terezin otec.

Děsivý vzkaz

Podle otce Tereza s útočníkem bojovala o život, Daniel si měl dokonce fotit zkrvavené tělo a poslat snímky dalším lidem. Dokonce měl přes sociální síť oznámit, co udělal. „Právě jsem zabil Terezu. Doufám, že ji to bolelo. Když já nemůžu mít ji, tak ji nebude mít nikdo,“ citovalo Právo text zprávy.

„Kromě jednoho člověka, který se snažil předat informace a zalarmovat pomoc, nikdo další nezavolal na tísňovou linku. Nevím, jaké k tomu měli důvody. Doufám, že někteří z nich mají alespoň výčitky svědomí,“ dodal Terezin otec.

Zabíjel kvůli neopětované lásce

Hrůzný čin se odehrál letos v květnu, v den dívčiných narozenin. Policisté krátce poté, co sousedka objevila dívčino mrtvé tělo, zadržela Daniela. „Z výslechů svědků i podezřelého bylo zjištěno, že muž si svůj čin zřejmě promyslel již několik dní předem. V osudné pondělí pak měl v odpoledních hodinách vstoupit do domu za poškozenou a způsobit jí bodnořezná poranění, kterým dívka na místě podlehla. Motivem měla být neopětovaná láska,“ popsala tehdy hrůzný čin policejní mluvčí Markéta Fialová.

Daniel skončil ve vazbě, ve středu stane před Krajským soudem v Plzni. Hrozí mu až 20 let za mřížemi.