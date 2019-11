Terezu odsoudili už v druhé půlce letošního března a ačkoliv rychle podala odvolání, pořád se její případ nikam nepohnul. A z toho podle pákistánského zpravodaje viní právě svého právníka. Ten se ji vůbec poprvé vydal minulý týden navštívit přímo do vězení. Tereza ale na smluvenou schůzku nepřišla!

Právník pašeračky Terezy zpackal odvolání! Hloupá chyba ji může stát roky za mřížemi

Podle našeho zdroje je Tereza velmi rozčilená a neodpovídá ani na zprávy, které jí právník posílá. Podle všeho vše zašlo tak daleko, že Tereza chce právníka vyměnit. Už zase!

„Domnívá se, že právník její případ jen zdržuje a nebere to vážně,“ řekl Blesku reportér Aršad Alí s tím, že Tereza chce letošní Vánoce strávit doma v Čechách. Už zase...

„Přišel jsem úplně o kontakt se svou klientkou. Dostaly se k ní nějaké nepřesné informace,“ uvedl Terezin právník. Na otázku, co říká na to, že ho Tereza chce vyměnit, odvětil pouze, že to je její právo.

Není se ale moc čemu divit - Tereza už prakticky od září netrpělivě čeká na soudní jednání, které je opět neustále přesouváno a zdá se, že ne jednou to byla chyba právě jeho právníka a koncipientů. Nestihli či zapomněli podat nutné formuláře a soud se tak nekonal. Nejbližší datum je 4. prosince, kdy má soud projednávat žádost o zrychlené řízení.

Terezu chytili celníci na letišti v Láhauru loni v lednu. Měla u sebe víc jak osm kilo heroinu. Za to dostala osm let a osm měsíců. Proti rozsudku se odvolala.