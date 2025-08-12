Čech (†13) zmizel v Německu: Policie našla jeho tělo po dvou dnech pátrání!

Tělo třináctiletého Čecha našli policisté v úterý
12. srpna 2025
12. srpna 2025
Německé úřady pátraly po chlapci z Česka, který se v neděli ztratil u německého jezera Silbersee u polských hranic. Byl s celou rodinou v kempu, po večeři se údajně chtěl projít. V úterý bohužel přišla nesmírně smutná zpráva, chlapcovo tělo našla policie u nedaleké železnice. Podle německých médií by se mělo jednat o syna českého diplomata.

Rodina chlapce pohřešovala od nedělního večera ve vesnici Friedersdorf nedaleko obce Lohsa. Dle informací Blesku se mladík společně s rodinou vrátil z výletu na kolech, navečeřel se a v dobré náladě řekl, že se jde projít. Od té doby o něm nikdo neslyšel.

„Naposledy byl spatřen kolem 19:30 u Silbersee – a od té doby po něm není žádná stopa,“ uvedla německá policie na webu. Chlapce se nejdříve snažili trasovat podle telefonu, zařízení se ale nacházelo ve velké vzdálenosti od kempu! Telefon se následně vybil.

V hledání pomáhaly profesionální jednotky, úřady povolaly také psovody, nasadily drony a vrtulník s termovizí. Celkem se pátrací akce zúčastnilo přes 100 záchranářů. 

V úterý, dva dny po jeho zmizení, našla policie bohužel už jen chlapcovo tělo. Smutný nález učinili na železnici nedaleko místa zmizení, informoval deník Bild.

„Bezvládné tělo jsme objevili na trati mezi stanicemi Lohsa a Knappenrode na základě svědectví od kolemjdoucího,“ uvedl policejní mluvčí Stefan Heiduck. Policisté potvrdili chlapcovu identitu a tragické zprávy předali rodičům. „Na místě pracují forenzní vyšetřovatelé a zjišťují přesné okolnosti,“ dodal Heiduck.

Podle informací německých médií by se mělo jednat o syna českého diplomata. „Jestli se jedná o příbuzného zaměstnance české ambasády policie zatím vyšetřuje,“ uzavřel Heiduck. Mluvčí ministerstva zahraničí potvrdil, že je ministerstvo s rodinou v kontaktu, v současnosti však prý neplánují zveřejnit další informace.

oooo dudová ( 12. srpna 2025 18:14 )

opr. české ambasády ..

oooo dudová ( 12. srpna 2025 18:12 )

Mě bylo od začátku divné, že v každém pátrání upozorňovali, že chlapec nemluví německy. Tak pokud to byl syn někoho z německé ambasády, tak bych brala automaticky, že se tímto jazykem bude chtít naučit. Snad až všechny vyslechnou, tak se zjistí více. Skoro to vypadá na sebevraždu. Tohle nechce nikdo z rodičů zažít. Ale bohužel, stává se to.

anna1334 ( 12. srpna 2025 18:10 )

.. copak jestli se to dozvíme my, ale důležité je, jestli se to dozví rodiče a o tom pochybuji, případ půjde s velkou pravděpodobností do ztracena. Chudák kluk i rodina, je to tragédie.

Libuse Pincová ( 12. srpna 2025 18:07 )

Ve 13 letech už děti běžně běhají samy venku. 13 lete dítě nepřivázete za nohu ke stolu, aby s vámi sedělo celý večer. Ve 13 letech jsme jezdili na kolech 10-15km od domova a to bylo před více jak 40 lety. Takže rodiče nesou zodpovědnost za své deti, ale v tomto případě asi nemůžeme soudit, že mohou za toto neštěstí.

Uživatel_5829045 ( 12. srpna 2025 18:07 )

V Německu je velmi nebezpečné chodit sám na procházky a zvlášť u tak mladého kluka. Na snědou svini bych sázel taky. Divím se, že Angelu Merkel ještě někdo neoddělal

