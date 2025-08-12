Čech (†13) zmizel v Německu: Policie našla jeho tělo po dvou dnech pátrání!
Německé úřady pátraly po chlapci z Česka, který se v neděli ztratil u německého jezera Silbersee u polských hranic. Byl s celou rodinou v kempu, po večeři se údajně chtěl projít. V úterý bohužel přišla nesmírně smutná zpráva, chlapcovo tělo našla policie u nedaleké železnice. Podle německých médií by se mělo jednat o syna českého diplomata.
Rodina chlapce pohřešovala od nedělního večera ve vesnici Friedersdorf nedaleko obce Lohsa. Dle informací Blesku se mladík společně s rodinou vrátil z výletu na kolech, navečeřel se a v dobré náladě řekl, že se jde projít. Od té doby o něm nikdo neslyšel.
„Naposledy byl spatřen kolem 19:30 u Silbersee – a od té doby po něm není žádná stopa,“ uvedla německá policie na webu. Chlapce se nejdříve snažili trasovat podle telefonu, zařízení se ale nacházelo ve velké vzdálenosti od kempu! Telefon se následně vybil.
V hledání pomáhaly profesionální jednotky, úřady povolaly také psovody, nasadily drony a vrtulník s termovizí. Celkem se pátrací akce zúčastnilo přes 100 záchranářů.
V úterý, dva dny po jeho zmizení, našla policie bohužel už jen chlapcovo tělo. Smutný nález učinili na železnici nedaleko místa zmizení, informoval deník Bild.
„Bezvládné tělo jsme objevili na trati mezi stanicemi Lohsa a Knappenrode na základě svědectví od kolemjdoucího,“ uvedl policejní mluvčí Stefan Heiduck. Policisté potvrdili chlapcovu identitu a tragické zprávy předali rodičům. „Na místě pracují forenzní vyšetřovatelé a zjišťují přesné okolnosti,“ dodal Heiduck.
Podle informací německých médií by se mělo jednat o syna českého diplomata. „Jestli se jedná o příbuzného zaměstnance české ambasády policie zatím vyšetřuje,“ uzavřel Heiduck. Mluvčí ministerstva zahraničí potvrdil, že je ministerstvo s rodinou v kontaktu, v současnosti však prý neplánují zveřejnit další informace.
