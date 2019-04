Jarní dieta pašeračky Terezy (22): Vězeňskou „šlichtu“ nejí, kde bere peníze na kantýnu?

Už nějaký čas sedí česká pašeračka Tereza Hlůšková (22) v pákistánské base a evidentně jí to otevřelo oči. Dokonce prý začala za mřížemi, kam ji poslal pákistánský soud za pašování bezmála 9 kg heroinu, držet drsnou dietu. Češka údajně odmítá jíst vězeňskou stravu a pokrmy si kupuje výhradně v místní kantýně. Kde na to všechno bere peníze?

Informace o tom, jak se v současné době Češce Tereze Hlůškové v Pákistánu daří, poskytla pro zdroj Blesku přímo spoluvězeňkyně pašeračky, která si spolu s ní v téže base odpykává trest za drogové delikty.

Podle jejích slov Tereza už začala jíst. Ze začátku totiž držela drastickou hladovku. Od ní se posunula k dietě. Že by se ale odhodlala pojídat běžnou vězeňskou stravu? Kdepak. Tereza si jídlo nakupuje v místní vězeňské kantýně.

„Ke snídani má většinou chleba a vajíčka. K obědu pak salát a k večeři pákistánský chléb se zeleninou,“ uvedl Blesku zdroj z místního prostředí. Češka si tak podle jeho slov v kriminále žije poměrně na úrovni a zdá se, že si začala hlídat kalorie. Třikrát denně si zde prý vychutnává také zelený čaj. Vše prý podle spoluvězeňkyně financuje z Čech její otec.

Volný čas údajně rodačka z Uherského Hradiště tráví četbou knih. Podle zdroje z věznice ale také občas pláče, to když vzpomíná na svoji rodinu. Drtí ji i samota. Od rozsudku ji prý nikdo nenavštívil. Doufá ale, že se brzy celá situace kolem její osoby definitivně vyřeší, protože se obrátila na svého věrného advokáta Asghara Dogara, který ji bude zastupovat před odvolacím soudem.

Češka Tereza Hlůšková byla nepravomocně odsouzená pákistánským soudem na 8 let a osm měsíců k tomu za pašování devíti kilogramů heroinu. Při tomto činu ji na začátku roku 2018 přistihli celníci na tamním letišti v Láhauru.

Tereza se proti rozsudku prostřednictvím svého právního zástupce odvolala. Stejně postupoval i prokurátor, který se nechal slyšet, že adekvátní trest by pro něj bylo doživotí. „Chtěl bych, aby jí soud udělil maximální trest, tedy odnětí svobody na doživotí s dolní hranicí trestní sazby 25 let. Jde o závažný zločin pašování heroinu a Tereza dostala trest, jako by u sebe měla pouze surové opium,“ prohlásil žalobce ohledně své představy o odpovídajícím verdiktu v Terezině případu.