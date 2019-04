Simona v kokainovém ráji: Terezina kamarádka zavítala na luxusní ostrov v Karibiku.

Fotky z Aruby by na svých sociálních sítích asi chtěl mít každý nadšenec do cestování za luxusem. Azurové moře, bílé písečné pláže, přepychové hotely a jedinečné zážitky. Jenže ostrov v Karibiku má také ne zrovna zářivou minulost. Na přelomu 80. a 90. let zde 60 % majetku vlastnila mafie. Kvůli tomu bylo dokonce zrušeno plánované osamostatnění ostrova od Nizozemí v roce 1996.

Aruba se také dlouhé roky potýkala s ohromnou drogovou kriminalitou. Ačkoliv dnes je situace zde jiná, podobně jako jinde v Karibiku či jižní Americe, i zde policie problémy s drogami řeší často. Například loni v září zde zadrželi loď s 900 kilogramy kokainu! Na letišti probíhají přísné kontroly zavazadel i samotných cestujících. Mnozí turisté popisují otřesné zážitky, kdy jim místní dealeři přímo na ulici vnucovali drogy.

A právě do takového ráje zavítala i Simona H., kamarádka Terezy Hlůškové, kterou celníci zadrželi loni v lednu na pákistánském letišti s kufrem plným heroinu. Za pašování drog byla Tereza před nedávnem odsouzena na osm let do vězení. Její tehdy tak velká kamarádka si tou dobou užívala v Miami. A odtud se i se svou novou přítelkyní, která se shodou náhod také jmenuje Tereza, přesunula rovnou do Karibiku.

Na Arubě si obě pořádně užívají – v luxusním resortu soukromého ostrova, kde cena za jednu noc začíná na osmi tisících korunách, krmí plameňáky, u těch nejkrásnějších pláží jezdí na motorových skútrech a popíjejí drinky jako o život. Dvě mladé blondýnky si prostě užívají, ať to stojí, co chce. O tom ostatně svědčí i snímky z předchozích dovolených včetně Dubaje nebo Ibizy.