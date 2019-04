Kufr plný drog a cesta za slávou pro pašeračku Terezu (22)? Její „dvojnice“ míří do televize!

Krásná žena vyjela s kamarádkou do exotické země a při návratu pašovala kolem deseti kilogramů drog. Celníci ji zadrželi. Že vám to zní povědomě? Aby také ne. Srovnání osudu české pašeračky heroinu Terezy Hlůškové (22) a jejího britského předobrazu Michaelly McCollumové (25), šokuje nápadnou podobností obou příběhů.

Bývalá striptérka, Britka Michaella McCollumová pronikla do povědomí veřejnosti svou aférou, když roku 2013 v jihoamerickém Peru pašovala s kamarádkou 11 kilogramů kokainu. Dostala za to 6 let.

Odseděla si jen tři a o svých životních zkušenostech sepsala knihu. Ta možná poslouží jako lukrativní předloha k seriálu kanálu Netflix. Je tohle možný scénář i pro českou pašeračku Terezu? Zbohatne jednou také na svém příběhu? Je tomu Michaellinu podobný jako vejce vejci.

Michaella byla celníky zadržena v peruánském hlavním městě Limě společně s další ženou – Melissou Reidovou, když se snažily přes kontroly do letadla propašovat 11 kilogramů kokainu. Pašeračka před tím pracovala jako tanečnice a striptérka na ostrově Ibiza. Po soudním procesu si v jihoamerické zemi ona a její kamarádka odseděly 3 roky ve vězení a následně se vrátily do Británie.

Kolem obou žen, kterým se začalo přezdívat „Dvojka z Peru“, se rázem strhl obří mediální kolotoč, z něhož ale vyšla lépe právě Michaella. Napsala o svých zážitcích kolem gangů, pašování drog a jiných tabu autobiografii, která se veřejnosti zalíbila. Dvojnásobná matka, jíž se nedávno narodila krásná dvojčátka, teď žije životem, o jakém se jí v peruánském kriminále ani nesnilo.

Ač by si leckdo mohl myslet, že britská kráska teď nemůže prožívat lepší období, média na ostrovech si všimla, že se instagramová hvězda s 22 tisíci sledujícími v poslední době začala scházet s televizními producenty, a na povrch tak vyplynuly informace o tom, že se na základě jejich autentických zážitků bude pravděpodobně natáčet televizní show.

Českou pašeračku Terezu Hlůškovou nyní čeká boj s odvolacím soudem a prokurátorem, který se domnívá, že její bezmála devítiletý trest je příliš mírný. Ženu zadrželi celníci v pákistánském Láhauru a v jejím kufru našli bezmála 9 kilogramů heroinu. Zdá se, že její cesta na svobodu bude o poznání spletitější, než tomu bylo v případě Michaelly. Její příběh by nejspíš vydal na pořádný seriál.