Kamarádka Simony měla problém na letišti: Dvojnice Terezy nemohla domů!

Simona a Tereza jsou nerozlučná dvojka. Tahle věta platí, i když je druhá jmenovaná už přes rok zavřená v pákistánském vězení kvůli pašování heroinu. Jak už Blesk informoval, Simona spálila mosty, na svou nejlepší kamarádku zanevřela a brzy za ni našla důstojnou náhradu.

Dokonce by šlo říct, že dvojnici – blondýnu Terezu, která stejně jako její předchůdkyně pochází z Uherského Hradiště. A jako Tereza „originál“ teď cestou ze zahraničí, kde byla se Simonou, zažila nepříjemné komplikace.

Cestovat s údajnou fotomodelkou, to může přinášet problémy, jak to vypadá. Tereza Hlůšková by o tom mohla vyprávět, pákistánští celníci ji zatkli s kufrem plným drog jen pár dní po tom, co ze země Simona bez problémů odletěla.

Tereza u sebe navíc při zadržení měla Simoninu občanku, což se doposud nepodařilo uspokojivě vysvětlit. Možností je více, Simona ji v Pákistánu například jednoduše zapomněla, ve hře ale mohlo být i cestování na cizí doklady.

Vždyť Tereza mířila přes Abu Zabí do Irska, z kterého lze cestovat po Shengenu klidně jen s občankou. Obě dívky si jsou navíc velice podobné. Simonin doklad každopádně Tereze příliš štěstí nepřinesl a místo v Irsku se ocitla ve vězení.

Nepříjemnosti při cestování se Simonou potkaly i novou Terezu. Mladé blondýnky poslední dobu trávily na divokých večírcích v Miami na americké Floridě.

Děvčata své zážitky z luxusního pobytu pravidelně sdílela na sociálních sítích, a že bylo co závidět. Párty střídala párty. To byl denní chleba mladých Češek. Jenže v den odletu rozdováděnou dvojici potkala ohromná nepříjemnost. A stejně jako v Pákistánu se týkala letiště.

Simona s Terezou nestihly letadlo, svůj pobyt si tak musely nechtěně prodloužit. „Odpoledne nám uletělo letadlo. Tak si dáme ještě jednu noc v Miami,“ okomentovala Tereza číslo dvě na Instagramu „úlet“ s nadhledem. Pokud plánuje cestovat se Simonou častěji, možná by si na nechtěně prodloužené pobyty v cizích zemích měla začít zvykat. Tereza Hlůšková by mohla vyprávět…