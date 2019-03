Nůž do zad pašeračce Tereze: Vytetovaný slib Simona zradila už po 3 týdnech!

Psal se 13. prosinec 2017 a Simona H. přidala na svůj instagramový účet fotografii, na které se svojí nejlepší kamarádkou Terezou Hlůškovou ukazují stejná tetování. První jmenovaná ho má nad levým kotníkem, usvědčená pašeračka drog na levém zápěstí. Popisek mluvil za vše: „Vždy stejně. Jak já ji zbožňuju. Navždy spolu. BFF“.

„My s Terkou se známe nějaké čtyři roky. Seznámily jsme se přes kamaráda z Uherského Hradiště,“ popsala vznik přátelství Simona H. ve studiu Blesku.

Holky spolu prožily věci, o kterých se jiným může jen zdát. Chodily si do drahých restaurací, jezdily v okázalých automobilech se svými kamarády a nosily jen to nejluxusnější oblečení. Do toho začala Hlůšková cestovat do Pákistánu za prací a Simoně práci dohodila.

Kamarádky byly jako nerozlučná dvojka, i proto se posledního focení před Tereziným zadržením účastnily společně. Simona tam pak z neznámých důvodů Terezu nechala a odletěla dříve. O pašování prý nic nevěděla. Blonďatá kamarádka české pašeračky ale po návratu domů a následném zadržení podivně otočila. "Na jednu stranu si přeju, aby se vrátila, protože to nepřeju nikomu, takový trest, ale na druhou stranu… Už se jí neozvu,“ řekla ve Studiu Blesku Simona, jejíž rodinu prý kauza poškodila. „Je to velké zklamání,“ dodala. Proč tak náhle zanevřela na svoji nejlepší kamarádku, zůstává neobjasněné.

V Uherském Hradišti, odkud dívky pocházejí, blondýnky považovali takřka za dvojčata. Stejně to vnímala i Tereza, která v Simoně viděla sestru. O to více ji pak mrazivá slova přítelkyně rozčílila. "Ptali se mě: Proč se s ní bavíš? Vždyť je úplně blbá, akorát si s ní děláš ostudu! Já jim odpovídala, že ji mám ráda takovou, jaká je, což byla velká chyba. Teď vidím, že inteligenčně je na tom opravdu lépe i houpací kůň, a už ji nechci nikdy vidět!" napsala tehdy Blesku nazlobeně Tereza. A naznačila, že ji Simona zradila.

"Když vás někdo dostane do kriminálu - je to zmije. Když vás někdo dostane do kriminálu a potom staví svou "kariéru" na vašem neštěstí - je to podlá zmije. Ale když vás dostane do kriminálu tzv. nejlepší kamarádka, staví svou kariéru na vašem neštěstí, tvrdí, že ona sama je nevinná a všude kolem lže, jak když tiskne, tak to zamrzí, hodně,“ postěžovala si Blesku Češka zadržovaná v Pákistánu, která tak nepřímo naznačila, že Simona může za její zadržení.

V současné době obě kamarádky mlčí. Terezu pákistánský soud uznal vinou z pašování devíti kilogramů heroinu a nepravomocně ji odsoudil na osm let a osm měsíců do zdejšího extrémně nebezpečného vězení. Simona, která si dál užívá život plný luxusu, Blesku na dotazy neodpovídá.

Za svou bývalou nejlepší kamarádku si však již našla náhradu, shodou okolností rovněž Terezu, která také pochází z Uherského Hradiště. Simona H. si s Terezou číslo 2 užívá na večírcích v americkém Miami, zatímco Tereza-originál sedí v pákistánském vězení. Přes den se holky opalují na pláži a po večerech chodí na okázalé večírky. Simona jako by na svou přítelkyni úplně zapomněla.

Ze soudního spisu navíc vyšlo na povrch, že Hlůšková měla u sebe v době zadržení občanský průkaz Simony. Zaměstnanci letiště v Láhauru také uvedli, že v době celní kontroly Češky už věděli, že během letu bude pašovat větší množství drog. Terezu tak s největší pravděpodobností někdo zradil. Kdo a z jakých důvodů, však zůstává nevyřčenou otázkou.

