Otec Terezy mluvil s advokátem: Otálí s odvoláním! Pochybuje o úspěchu?

Studená sprcha! Tak by se dal označit středeční výrok soudce Šahzáda Razy, který Češku Terezu Hlůškovou (22) poslal za pašování heroinu na 8 let a 8 měsíců do vězení. Její advokát Asghar Dogar se nechal slyšet, že pokud Tereza bude chtít, aby podal odvolání, musí mu nejdřív zaplatit. Zdrcená Češka zatím trpí v tom nejdrsnějším místním kriminálu, obklopená chronicky nemocnými násilníky a teroristy.

Terezin obhájce Asghar Dogar se v pátek vyjádřil pro Blesk.cz ohledně dalších plánů, které má s případem Češky Terezy Hlůškové (22) odsouzené v pákistánském městě Láhaur k bezmála 9 letům vězení. „Dnes jsem obdržel objednávku a zítra podám odvolání,“ tvrdí. Jenže jeho slova už zdaleka nepůsobí tak odhodlaně a optimisticky jako před vynesením rozsudku.

„Je to velký případ. Mám velmi silnou pozici a jsem si jistý, že dosáhneme zmírnění u Vrchního soudu,“ říká opatrně, evidentně v šoku z předchozího debaklu. Otázka zproštění viny se tak nenápadně odsouvá do pozadí. Začíná už asi dobře tušit, že všechny trumfy nyní drží obžaloba.

Tuší to i Tereza, která se po vynesení rozsudku zhroutila. Každý den v Centrální věznici v Láhauru pro ni nyní znamená kromě psychické zátěže i zvýšená zdravotní rizika. Uvědomuje si to i Dogar, když říká: „Snažíme se o to, abychom se k Vrchnímu soudu dostali co nejdříve.“

V možnou úlevu ostatně doufá i Tereza, pro kterou odvolání představuje jedinou malou jiskřičku naděje, a její advokát jí ji rozhodně nehodlá brát. „Máme silný případ a jsem si jistý, že u odvolání dopadne dobře,“ opakuje neustále jako kafemlýnek. Už ve středu se ale nechal slyšet, že odvolání podá jen v tom případě, že si Tereza objedná jeho služby a zaplatí mu za ně.

Naštěstí v tom Tereza není sama, ani to ale nemusí stačit. „Volal mi její otec a řekl mi, ať podám odvolání, ale zatím nevím...,“ dodává Dogar v závěru rozhovoru, který poskytl ve čtvrtek v Láhauru místnímu spolupracovníkovi Blesku.

Tereza, která tráví čas v drsném kriminále, obklopená vražednicemi a HIV pozitivními prostitutkami a narkomankami, se může jen modlit, aby tak učinil co nejdříve. Sil i naděje jí totiž kvapem ubývá.