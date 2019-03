8 let a 8 měsíců pro Terezu v Pákistánu: Umožní jí přesun do vězení v Česku?

České ministerstvo zahraničí udělá vše pro to, aby si Tereza H. (22) odsouzená do vězení v Pákistánu za pašování heroinu, mohla trest odpykat v Česku, pokud o to požádá, řekl ve středu v Epicentru mluvčí resortu Robert Řehák. „Mezi Českou republikou a Pákistánem v současné době smlouva o předávání odsouzených není, ale ČR se ji snaží s Pákistánem dojednat,“ upřesnil Řehák.

Tereza H., u které bylo před více než rokem na pákistánském letišti nalezeno zhruba 10 kilogramů heroinu, byla za pašování drog odsouzena do vězení na osm let a osm měsíců. Rozsudek zatím nenabyl právní moci, Tereza, kterou verdikt šokoval a zhroutila se v slzách, se proti němu ještě může odvolat.

Zamýšlená smlouva by Tereze pomohla

„Proti tomu rozsudku je možné se odvolat k vrchnímu soudu v Láhaur, uvidíme v následujících dnech, jestli to obhájce té odsouzené Češky udělá,“ řekl Řehák v pořadu Epicentrum. „Odsouzená musí nejdříve požádat, aby byla přeložena k výkonu trestu do její vlasti, v tomto případě do ČR a musí si požádat ne u nás, ale u pákistánských úřadů,“ pokračuje s tím, že mezi ČR a Pákistánem chybí potřebná smlouva, kterou se ale česká strana snaží dojednat.

Podle Řeháka by Terezin případ nebyl ničím výjimečný, kdyby nebyl tak mediálně sledovaný kvůli tomu, že jde o modelku, která navíc intenzivně používá sociální sítě.

Soud v Pákistánu vynesl verdikt za heroin: Tereza (22) se zhroutila v slzách!

„Ten případ by nebyl výjimečný tím, co se stalo. Protože žel každý rok je mnoho Čechů v zahraničí odsouzeno za drogové delikty. Tato Češka odsouzená v Pákistánu není, žel, jediná. Je těch lidí ve světě víc. Já myslím, že ta výjimečnost je spojena s tím, jak se to stalo, co to bylo za osobu,“ podotkl mluvčí ministerstva zahraničí.

V kontaktu s českými úřady od začátku

O řadě případů se dle něj přitom česká veřejnost ani nedozví. „Ti lidé, kteří jsou zadrženi, se v zásadě dělí na dvě kategorie. Někteří vlastně nežádají o žádný kontakt a žádnou konzulární pomoc ze strany ČR. A pak je druhá skupina, která si o to požádá,“ podotýká.

S Terezou z Pákistánu byli od začátku ve spojení. A snažili se jí pomoci. „Kontakt s rodinou, nabízeli jsme jí různé právníky atd. Byl to standardní vztah, který funguje mezi ambasádou, ale co se týče nějakého jejího vyjadřování, nebo vystupování, to bych nerad komentoval,“ uvádí Řehák.

„Pašeračka“ Tereza možná přijde o obhájce: Vydírání po zdrcujícím rozsudku

Trest mohl být však podstatně přísnější. „Za pašování drog v mnohých státech je stále trest smrti,“ upozorňuje Řehák s tím, že 8 let a 8 měsíců je i na Pákistán nižší trest.

V minulosti padly v zahraničí i podstatně vyšší tresty. „V Thajsku byl člověk v roce 1995 odsouzen na 50 let do vězení, nakonec byl teda předán k výkonu trestu do České republiky. Byly tu případy 26 let odnětí svobody v Londýně. Ty vysoké tresty padaly a budou padat,“ dodal mluvčí a připomněl, že za pašování drog byli odsouzení i Češi v seniorském věku.