„Hubněte až od února,“ radí expertka. Předsevzetí dodrží jen osm procent lidí

„Letos určitě zhubnu a přestanu kouřit.“ Takovou větu si řekne většina těch, kteří si novoroční předsevzetí dávají. Do změny se podle statistik vrhá 56 procent Čechů, slib sobě samotnému ale splní jen osm procent z nich. Čtvrtina lidí sekne se svým snem už začátkem ledna. Podle Cikrytové to může způsobit nejen drastický přechod z extrému do extrému, ale také samotný měsíc leden.

„Není to ideální doba, vládne zima a lidé mají tendenci být leniví. Což je v pořádku. Biologicky chce tělo střádat tuky na zimu,“ řekla propagátorka životního stylu a dodala: „V lednu je tak velká vůle, ale teprve v polovině února nastává biologické jaro, které nás naplní energií a tělo se chce samo očistit.“

Neznamená to ale, že by měl člověk své rozhodnutí odsouvat a ještě se měsíc přejídat. Podle Cikrytové záleží na celoroční stravě a jídelníčku. „Změny ve stravování mají přicházet pomalu, pokud jsme se ale několik let stravovali hodně špatně, ty změny by měly být drastičtější,“ uvedla odbornice z portálu Jíme jinak.

Cikrytová přitom není zastáncem diet, které hodně a drasticky zasahují do organismu. Primární je podle ní pravidelný jídelníček bohatý na základní průmyslově nezpracované potraviny, zeleninu, luštěniny a semínka.

„Dieta je hloupost, jde o zvyk“

„Na začátku stačí přidávat více zeleniny na talíř. Postupně pak skládat jídlo z luštěnin a obilovin. Následně omezit živočišné výrobky a hlavně koukat na etiketu a složení,“ uvedla Cikrytová.

„Mrkev je jenom mrkev, rýže jenom rýže. Doporučuju zařadit do jídelníčku právě tyhle ‚prvopotraviny‘ a ne průmyslově zpracované výrobky, kde kolikrát neznáme složení,“ zmínila expertka radu, jak začít s hubnutím. Zdůraznila přitom, že důležité je si jídlo užít a v klidu si jej sníst a vychutnat, aby mělo zažívání šanci si vzít vše potřebné.

Dietu Cikrytová považuje za nerozum – bývá krátkodobá a člověk se většinou nemůže dočkat konce. Pomalá a postupná změna jídelníčku je účinnější, zdravý styl stravování se totiž pro člověka stane standardem a zvyklostí.

„Stane se z toho životní styl. Já sama jsem udělala tu chybu, že jsem šla z extrému do extrému. Od puberty jsem se snažila pravidelně sportovat, i kvůli zdravotním problémům, ale pořád to nebylo ono,“ připojila svoji osobní zkušenost Cikrytová.

Zlom v jídelníčku po porodu

„Zlom nastal, až když jsem po porodu úplně změnila jídelníček. Jedla jsem to, co jsem vařila pro dceru. A nejenom že jsem zhubla, ale také jsem se uzdravila. Holčička dostávala rýži a mrkev a já jsem po tomhle jídle najednou cítila okamžitou úlevu a zmizelo akné i bolesti. Když jsem se ke starému jídelníčku vrátila, vrátily se i problémy. Zkusila jsem deset dní jíst jenom její stravu a zjistila jsem, že to je ta cesta,“ dodává.

Jaké jsou další rady ke šťastnému zažívání? Jak si udržet motivaci a nový jídelníček, ale i příběhy žen, které díky novému stylu v kuchyni i v posilovně zhubly o několik desítek kilo, to vše najdete v pořadu Epicentrum.