Nejasnosti v rozsudku nad pašeračkou Terezou: Měla u sebe občanku dvojnice!

Soudce Šahzád Raza vynesl dlouho očekávaný verdikt nad Terezou Hlůškovou, kterou chytli v Pákistánu s drogami v kufru. Za to si vykoledovala osm let a osm měsíců. Situace údajné pašeračky je kritická a případ i po zaznění verdiktu provází nejasnosti. Celníci totiž u Terezy při zatýkání našli doklady její dvojnice. Proč Tereza potřebovala cizí občanku?

Hned po Terezině zatčení se v souvislosti s případem začalo mluvit ještě o jedné Češce, Simoně H. (24). Simona byla Terezina nejlepší kamarádka a v Pákistánu byla s ní. Ze země odcestovala bez problému dřív, a když pak celníci její kamarádku zatkli, poskytla Blesku exkluzivní rozhovor, ve kterém se o Tereze dopodrobna rozvyprávěla. Ona sama tvrdila, že o pašování heroinu nic nevěděla a do Pákistánu letěla jen kvůli focení.

Když pak ale v květnu Tereza poprvé komunikovala s Bleskem, v dopise Simonu obvinila, že na ni celníky upozornila ona! „Když vás dostane do kriminálu tzv. nejlepší kamarádka, staví svou kariéru na vašem neštěstí, tvrdí, že ona sama je nevinná, a všude kolem lže, jak když tiskne, tak to zamrzí, hodně!" naznačila Tereza, kdo za její zatčení může.

Soudce Šahzád Raza ve středu poslal Terezu na osm let a osm měsíců do vězení. Rozsudek, který Raza zveřejnil ve čtvrtek, vyvolal jednu velkou otázku. Soudce totiž napsal, že když celníci loni 10. ledna Terezu zadrželi, našli u ní Simoninu občanku! Proč Simona odletěla přes Abú Zabí do Dublinu bez důležitého dokladu, zůstává záhadou. Možností je víc.

Nejjednodušší vysvětlení je prostá zapomnětlivost. Simona z Pákistánu odletěla na pas, občanku tedy nepotřebovala. Je tak dobře možné, že doklad v Pákistánu zapomněla, a když si to zpětně uvědomila, poprosila Terezu, aby ji vzala s sebou. Pokud ale opravdu dala celníkům echo, jak Tereza naznačila, muselo jí být jasné, že Terezu ani svou občanku pravděpodobně už nikdy neuvidí.

V Uherském Hradišti o Simoně a Tereze známí mluvili jako o dvojčatech. Vizuálně si jsou mladé ženy podobné jako vejce vejci. A jako kopie působí i jejich občanské průkazy. Pokud by tedy Tereza chtěla cestovat na Simoninu občanku, nikdo by si toho nemusel všimnout.

Na letišti v Láhauru by ale byla Tereze cizí občanka k ničemu, z Pákistánu mohla vycestovat jedině s pasem. Stejně tak z Abú Zabí, odkud měla letět do Irska. To už je ale členem Schengenu, takže na cestu z něj stačí právě občanský průkaz.

Spekulace by mohla utnout sama Simona, ta ale na opakovanou žádost Blesku o vyjádření nereagovala.

