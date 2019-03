Zničená Tereza: Po převozu do nového vězení skončila u lékaře

Pákistánský soud ve středu poslal na osm let a osm měsíců do vězení Češku Terezu Hlůškovou (22), kterou loni v lednu na letišti chytili s devíti kily heroinu v kufru. Terezu přísný rozsudek hodně vzal, v soudní síni zkolabovala a pak ještě dlouho plakala. Později byla převezena do vězení do nové cely. Nejdřív ale skončila u lékaře!